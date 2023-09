Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 ore fa

One Piece ha raggiunto la vetta delle classifiche sin dal suo lancio, e di recente il creatore della serie TV e del manga Eiichiro Oda ha confermato che lo spettacolo avrà una seconda stagione. A poche ore dall'annuncio del rinnovo, i fan hanno iniziato a speculare su ciò che verrà raccontato nei prossimi episodi, chiedendo a gran voce che Jamie Lee Curtis entri a far parte del cast.

Il mondo di One Piece è pieno di personaggi, e molti di loro sono diventati delle icone per i fan del manga. L'opera originale ha una fanbase immensa, di cui fa parte anche il premio Oscar Jamie Lee Curtis. Non solo l'attrice è una grande fan della serie, ma ha già espresso il suo desiderio di farne parte.

Il suo personaggio preferito in One Piece è Tony Tony Chopper, futuro medico della ciurma di Rufy, e il ruolo dei sogni di Curtis sarebbe quello di Nico Robin - ma si rende conto che potrebbe essere troppo matura per quella parte. Kureha sarebbe quindi il personaggio che Curtis pensa di poter effettivamente portare in vita nel live-action:

"Sai, c'è quella vecchia signora avvizzita...Forse potrei essere Kureha", ha affermato agli Oscar di quest'anno. "Mia figlia Ruby ha detto che sarebbe stato quello il ruolo che avrei interpretato".

Fonte: Comic Book