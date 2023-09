Netflix: Tutti gli Adattamenti Live-action in arrivo dopo One Piece

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 08 settembre 2023

One Piece sta riscuotendo un successo incredibile su Netflix: la trasposizione live-action del classico manga di Eiichiro Oda è infatti riuscita a battere i record stabiliti dai migliori programmi del colosso dello streaming, come Stranger Things e Mercoledì.

Sebbene negli ultimi anni Netflix abbia pubblicato alcuni degli adattamenti live-action di opere nipponiche più note ai fan - senza riscuotere un gran successo - come Cowboy Bebop, One Piece ha inaugurato una nuova era che mostra come un franchise di anime o manga possa funzionare in questo nuovo formato con la giusta cura e il giusto tempo.

Così la piattaforma ha aperto nuovi orizzonti per la prossima generazione di anime e manga. Prossimamente saranno rilasciati:

Avatar: The Last Airbender nel 2024;

Fill Your Pockets with Adventure, il primo drama live-action dedicato al mondo Pokémon, il 19 ottobre;

Death Note, creata dai fratelli Duffer , si baserà sul manga originariamente scritto da Tsugumi Ohba e illustrato da Takeshi Obata (data da annunciare);

fratelli , si baserà sul manga originariamente scritto da e illustrato da (data da annunciare); L'adattamento di Sword Art Online (data da annunciare);

Yu degli spettri a dicembre 2023.

Fonte: Comic Book