Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 31 agosto 2023

Pare che Pokémon stia pianificando un entusiasmante nuovo progetto. Mentre l'azienda sta portando a termine l'ultimo ciclo di DLC per Pokémon Scarlatto e Violetto, TV Tokyo ha annunciato la produzione di un live-action di Pokémon.

Stando alle ultime informazioni si tratterà del primo drama live-action dedicato al mondo Pokémon, che viene descritto come una storia incentrata sull'esperienza umana, con il protagonista che esplora le complessità dell'età adulta con i Pokémon al suo fianco. La serie TV, intitolata Fill Your Pockets with Adventure, sarà rilasciata il 19 ottobre.

Lo spettacolo seguirà le vicende di Madoka Agaki, una giovane laureata che decide di lasciare il suo lavoro in una città portuale per cercare fortuna nella metropoli di Tokyo. Una volta arrivata, Madoka entra in un'agenzia pubblicitaria specializzata nel settore avventura. Sebbene inizialmente si senta sopraffatta dalla vita cittadina, un dono inaspettato da sua madre cambia tutto: una scatola contenente il vecchio Game Boy di Madoka con all'interno Pokémon Rosso. Attraverso il gioco, Madoka impara preziose lezioni di vita.

Per quanto riguarda il cast, Madoka sarà interpretata da una figura già nota al pubblico: Nanase Nishino. Gli appassionati di J-pop la riconosceranno come ex membro del gruppo Nogizaka46.

"Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla proposta, soprattutto perché avevo confidato a un amico, poco tempo prima, il mio desiderio di lavorare su un progetto legato ai Pokémon", ha dichiarato Nishino riguardo alla sua partecipazione alla serie TV. "Sono davvero emozionata, facendo parte di quella generazione che è cresciuta con Pokémon. Come suggerisce il titolo, l'avventura è al cuore della trama. Vedrete Madoka e i suoi amici crescere ed evolvere nel corso delle loro avventure. Se siete fan di Pokémon, questo show vi sorprenderà con i suoi numerosi easter egg e momenti nostalgici. Sono sicura che apprezzerete questi dettagli disseminati nel racconto".

Fonte: Comic Book