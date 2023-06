Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Molto tempo dopo il debutto della serie animata, Avatar: The Last Airbender è pronto per il live-action di Netflix. Dopo un breve teaser, sembrano siano trapelati i titoli degli 8 episodi che comporranno la prima stagione.

Secondo Avatar News - che ha condiviso una grafica sui social - i presunti titoli sono i seguenti:

Episodio 1x01: The Last Airbender;

Episodio 1x02: Warriors;

Episodio 1x03: Omashu;

Episodio 1x04: Into the Dark;

Episodio 1x05: Spirited Away;

Episodio 1x06: Masks;

Episodio 1x07: The North;

Episodio 1x08: Legends.

Avatar: The Last Airbender Season 1 (2024) episode titles - *NOW CONFIRMED IN ORDER* https://t.co/QdLsfxnZ7f pic.twitter.com/XaOAySoAN5 — Avatar News (@AvatarNews_) June 20, 2023

Uno degli elementi più importanti dell'adattamento della serie TV è il modo in cui rimarrà fedele al mondo della serie animata in termini di corretta rappresentazione. Infatti la produzione del nuovo progetto ha in gran parte scelto attori di origine asiatica e indigena: questo elemento sottolinea il grande impegno a rimanere dediti al programma animato trasmesso su Nickelodeon nel 2005.

Le riprese di Avatar: The Last Airbender si sono concluse lo scorso anno, e il debutto è previsto per il 2024.

Fonte: CBR