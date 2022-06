Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Le riprese sul set di Vancouver della serie TV live-action Avatar: The Last Airbender si sono concluse.

La notizia viene condivisa direttamente tramite un post di Instagram dalla costumista Farnaz Khaki-Sadigh, che ha festeggiato la fine del set ringraziando tutti i colleghi.

Khaki-Sadigh ha pubblicato la foto di cinque raccoglitori che racchiudono il suo lavoro alla produzione, sottolineando la grandezza del cast:

"Un anno, 4 blocchi, oltre 130 attori nel cast (esclusi stuntman e comparse), tantissimo sangue, sudore e lacrime e ancor più divertimento...Ho adorato ogni secondo, sono grata per tutti i bei ricordi e per tutto ciò che ho imparato lungo la strada".

Recentemente Netflix ha reso noti i nomi di ulteriori componenti del cast del live-action, come anche la Principessa Yue, della Tribù dell'Acqua.

Finora, uno degli elementi più importanti dell'adattamento della serie TV è il modo in cui rimarrà fedele al mondo della serie animata in termini di corretta rappresentazione. Infatti la produzione del nuovo progetto, ha in gran parte scelto attori di origine asiatica e indigena, questo elemento sottolinea il grande impegno a rimanere dediti al programma animato trasmesso su Nickelodeon nel 2005.

Avatar: The Last Airbender, ancora senza una data di uscita, sarà rilasciato su Netflix.

Fonte: Screen Rant