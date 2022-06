Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre proseguono le riprese degli episodi, che stando alle ultime notizie dovrebbero concludersi entro questo mese, giungono nuove informazioni in merito al cast dell’adattamento in live-action della serie d’animazione Avatar: The Last Airbender.

È stato infatti recentemente comunicato che A Martinez (Adolfo Larrue Martinez III), visto nei panni dello sceriffo Mayo in Regina del Sud, è stato scritturato per dare il volto al maestro Pakku, colui che si occuperà di insegnare il dominio dell’acqua ad Aang.

Apparso sin dalla prima stagione dell’amata serie targata Nickelodeon, il personaggio fa parte dell’ordine del Loto Bianco ed è un anziano dominatore che vive nella Tribù dell’Acqua del Nord.

Rigoroso osservante delle tradizioni del suo popolo, che impediscono di addestrare le donne nelle abilità di controllare i fluidi per combattere, si troverà inizialmente a scontrarsi con Katara, ma dopo averne riconosciuto il valore e scoperto l’origine della collana che la ragazza porta al collo, deciderà di accettarla come discepola.

Lo show, ancora senza una data d’uscita, debutterà su Netflix.

Fonte: Comic Book