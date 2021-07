Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Netflix ha da poco rilasciato la sinossi della serie TV live-action di Avatar: The Last Airbender. La piattaforma aveva inizialmente assunto i creatori della serie animata Michael DiMartino e Bryan Konietzko in qualità di showrunner ma a causa di differenze creative gli autori si sono allontanati dal nuovo show.

Le riprese del live-action dovrebbero iniziare questo autunno e sembra che sia stato anche fissato un titolo provvisorio per il nuovo adattamento. La piattaforma ha anche rilasciato una sinossi ma ancora non si tratta di informazioni ufficiali.

Questa la sinossi rilasciata: "The Last Airbender si svolge in un mondo fantastico, dimora di umani, animali fantastici e spiriti soprannaturali. La civiltà umana è divisa in tre nazioni pre-industrializzate, le Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra e i Nomadi dell'Aria, e una nazione industrializzata, la Nazione del Fuoco, in grado di fabbricare vari tipi di macchine. In ogni nazione vi è un ordine di uomini e donne chiamati dominatori, i quali hanno la capacità di manipolare il loro elemento nativo. Queste arti di dominio combinano un certo stile di arti marziali e misticismo elementale, che permette di dominare gli elementi naturali: acqua, fuoco, terra e aria. Ad ogni generazione, in una delle quattro nazioni nasce l'Avatar, una persona in grado di controllare tutti e quattro gli elementi, lo spirito del pianeta manifestato in forma umana. Quando l'Avatar muore, si reincarna in un nascituro originario della nazione successiva nel Ciclo dell'Avatar".

Se questa sinossi fosse vera, allora la serie TV live-action seguirà molto da vicino la trama della serie animata. Attendiamo ulteriori notizie da parte di Netflix.

Fonte: Comic Book