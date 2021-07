Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Secondo un nuovo rapporto, le riprese del live-action di Avatar: The Last Airbender inizieranno questo autunno. Sebbene il franchise sia destinato a espandersi con un intero nuovo universo di progetti animati creati dagli Avatar Studios, il live-action della serie è ancora in sviluppo per Netflix. L'ultima volta in cui si è sentito parlare di questo progetto è stato quando i creatori della serie originale, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, avevano abbandonato la collaborazione.

Pare che ora le cose per l'adattamento live-action di Netflix si siano messe in moto di nuovo, poiché un recente rapporto afferma che le riprese per il nuovo spettacolo inizieranno a Vancouver il prossimo novembre.

Non si hanno ancora notizie ufficiali ma pare che Albert Kim (Sleepy Hollow) sia stato scelto come showrunner, ma se la serie si sta preparando per iniziare le riprese a Vancouver questo novembre con l'intento di terminare le riprese entro maggio 2022 secondo il rapporto, a questo punto è stato sicuramente stabilito un nuovo showrunner.

Il live-action era stato annunciato per la prima volta come fedele al progetto originale, ma i creatori della serie animata se ne erano andati a seguito di notevoli differenze creative. Netflix ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo l'uscita di Konietzko e DiMartino lo scorso anno:

"Abbiamo completo rispetto e ammirazione per Michael e Bryan e per la storia che hanno creato nella serie animata di Avatar. Anche se hanno scelto di abbandonare il progetto live-action, siamo fiduciosi nel nuovo team creativo e nel loro adattamento”.

Fonte: Comic Book