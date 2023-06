Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Anni fa il mondo è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato, e ora Netflix è pronto a scuotere le cose ancora una volta. Molto tempo dopo debutto della serie animata, Avatar: The Last Airbender è pronto per il live-action, che promette grandi cose.

Durante l'evento TUDUM, il gigante dello streaming ha rilasciato il primo teaser dello spettacolo, in cui si vedono alcuni simboli familiari. Oltre alle icone di fuoco, acqua, terra e aria, il video mostra il nuovo logo e il periodo di uscita, al momento programmato per il 2024.

Uno degli elementi più importanti dell'adattamento della serie TV è il modo in cui rimarrà fedele al mondo della serie animata in termini di corretta rappresentazione. Infatti la produzione del nuovo progetto ha in gran parte scelto attori di origine asiatica e indigena: questo elemento sottolinea il grande impegno a rimanere dediti al programma animato trasmesso su Nickelodeon nel 2005.

Le riprese di Avatar: The Last Airbender si sono concluse lo scorso anno, e il debutto è previsto per il 2024.

Fonte: Comic Book