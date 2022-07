Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Con le riprese ufficialmente conclusesi lo scorso mese, i fan della serie d’animazione Avatar: The Last Airbender sono in attesa di conoscere la data di pubblicazione del relativo adattamento in live-action targato Netflix.

Nonostante quest’annuncio non sia ancora trapelato, il sito Avatar News ha condiviso un aggiornamento in merito al cast, che sembra si arricchisce di un nuovo membro: Danny Pudi, conosciuto al pubblico televisivo per aver interpretato Abed Nadir nella comedy Community.

Stando alla notizia pubblicata, l’attore si sarebbe unito al progetto per vestire i panni de “Il Meccanico”, un personaggio che nello show originale è un inventore un po’ particolare, che si stabilisce insieme al figlio Teo nel Tempio dell’Aria del Nord, dopo che il suo villaggio è stato distrutto a causa di una catastrofe.

Per garantire la sicurezza della sua comunità, l’uomo si troverà suo malgrado costretto a collaborare con la crudele Nazione del Fuoco, costruendo per le loro delle armi.

Al momento non c’è stata ancora una conferma da parte di Netflix, quindi, a meno che non giunga un comunicato ufficiale, l'annuncio è da prendere con le pinze.

Il cast vede la presenza di Gordon Cormier, Dallas James Liu, Ian Ousley e Kiawentiio.

Fonte: Comic Book