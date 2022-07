Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Durante il Comic-Con di San Diego i Marvel Studios hanno annunciato la finestra di uscita della seconda stagione di Loki.

Il cast è al lavoro sul set a Londra già da un mese abbondante, e dei nuovi episodi sono trapelati nuovi dettagli, alcune immagini e dei video.

In una recente intervista Gugu Mbatha-Raw, che ha interpretato il Giudice Ravonna Renslayer, ha parlato della nuova stagione:

"In realtà, non posso dirvi molto, è tutto top secret. Ma è davvero grandioso ritornare, e dato che il mio personaggio ha a che fare con il tempo e la TVA, beh, è come se il tempo non fosse mai passato".

L'attrice britannica non ha svelato dettagli, ma ha commentato il funzionamento del Multiverso:

"Qualcuno capisce davvero il Multiverso? Sappiate che non siete soli. Sento come se ci fosse bisogno di una sorta di tutorial al riguardo, tipo come quando abbiamo iniziato a girare la prima stagione di Loki, e Tom ci ha fatto una presentazione in stile PowerPoint sul suo personaggio e la sua storia...Credo ce ne voglia una anche sul Multiverso".

Al momento non è stata ufficializzata una data di uscita ben precisa della seconda stagione di Loki.

Fonte: Heroic Hollywood