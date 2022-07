Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La produzione della seconda stagione di Loki è in corso d’opera. Tom Hiddleston tornerà ancora una volta a vestire i panni del protagonista Loki e al suo fianco ci sarà Owen Wilson che interpreterà nuovamente Mobius. Mentre proseguono le riprese, i fan hanno finalmente potuto dare un primo sguardo alle due star sul set dello show.

In un post di un utente Instagram, vediamo i due attori pronti per registrare una scena durante le riprese a Londra. Questa scena suggerisce che il duo, nel corso della seconda stagione, tornerà indietro nel tempo fino agli anni ’70 - sebbene i salti temporali non siano una grossa novità nella serie. Le foto dal set dello show rivelano inoltre la presenza di easter eggs relativi ad Eternals e altri oscuri personaggi della Marvel Comics.

Loki e Mobius de terninho!



Tom Hiddleston e o Owen Wilson nas gravações da segunda temporada de #Loki.



Créditos na imagem. pic.twitter.com/vyIOl2MJwE — Marvel News (@BRMarvelNews) July 4, 2022

NEW: Tom Hiddleston on the set of Loki Season 2.



🎥: irene_slytherclawpic.twitter.com/fBdE1OlMOr — Best of Tom Hiddleston (@bestoftwh) July 4, 2022

Al momento non vi è ancora una data di uscita ufficiale per la seconda stagione di Loki, ma si stima un suo arrivo su Disney+ per l’estate del prossimo anno.

Fonte: We Got This Covered