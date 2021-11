Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Di recente Eternals, nuovo film della Marvel, è arrivato nei cinema, e i fan hanno iniziato a chiedersi se la trama avrà un seguito - specialmente sotto forma di serie TV.

Secondo una recente intervista, sembrerebbe che gli autori del film Kaz e Ryan Firbo siano piuttosto entusiasti di sviluppare questi personaggi, discutendo apertamente della loro eccitazione nell'esplorare non solo un sequel ma anche una serie prequel per Disney+.

Hanno inoltre svelato alcune loro idee su come potrebbero affrontare lo show, poiché potrebbero colmare il divario tra il loro arrivo 7.000 anni fa fino ai giorni nostri:

"Abbiamo detto, scherzosamente, che dovrebbe esserci uno show prequel di Eternals su Disney+. Tornare indietro e fare un episodio di Kingo nella Mumbai del 1890 in cui si destreggia con la sua vita da star del cinema, affrontando la pacifica dissoluzione dell'Impero Britannico in India da parte di Gandhi. O un episodio con Thena in cui è in Grecia. Mi piacerebbe fare quel tipo di spettacolo. Ci sono molte opportunità. Se il pubblico ce lo permetterà, ci sarà una storia da raccontare con Dane Whitman. Ci sarà una storia da raccontare nel Cosmo con gli Eterni che affrontano Arishem e tutti i Celestiali, che sono queste incredibili metafore della creazione. Penso che ci siano molte storie nell'universo di Eternals".

Fonte: Murphy's Multiverse