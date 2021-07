Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 27 giugno 2021

Il Trono di Spade è stata una delle serie di maggior successo degli ultimi anni: vincitrice di numerosi premi, è riuscita a conquistare una considerevole fetta di pubblico, raccogliendo anche consensi positivi da parte della critica.

A distanza di due anni dall’ultimo episodio, le notizie in merito allo show non accennano ancora ad estinguersi, e se da un lato alcune gaffe sono ancora oggetto di discussione, e retroscena su alcune sequenze vengono svelati, sicuramente uno degli argomenti più scottanti resta l’epilogo della storia.

Il controverso finale infatti è stato al centro di numerosi dibattiti, in quanto non è riuscito ad accontentare la maggior parte dei fan, tanto da spingerli a lanciare una petizione rivolta alla HBO per riscrivere l'intera ottava stagione.

Le loro richieste potrebbero però essere state accolte da George R. R. Martin, autore della saga letteraria da cui la serie è tratta: lo scrittore, attualmente all’opera sul sesto romanzo “The Winds of Winter”, ha infatti recentemente rilasciato un’intervista in cui promette una conclusione diversa.

“Guardando indietro, vorrei essere rimasto al passo con i libri. Il problema più grande è stato quando hanno iniziato la serie TV: avevo infatti già quattro romanzi in stampa e il quinto è uscito proprio nel 2011, anno di trasmissione della prima stagione. Ho avuto un vantaggio di cinque libri, e sono giganteschi, come sapete; non avrei mai pensato che mi avrebbero raggiunto, ma lo hanno fatto e mi hanno anche superato”.

In seguito ha aggiunto:” Questo ha reso tutto un po' strano perché in quel momento lo show era davanti a me e stava prendendo direzioni un po' diverse. Quindi, sto ancora lavorando al libro, ma quando uscirà, vedrete il mio finale”.

Fonte: Comic Book