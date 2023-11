Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 novembre 2023

Ncuti Gatwa, nuovo protagonista di Doctor Who, ha rivelato un'incredibile sorpresa per i fan della serie TV: il suo 15° Dottore apparirà insieme a una precedente incarnazione del Signore del Tempo, il 1° Dottore interpretato dal defunto William Hartnell.

Questa notizia arriva mentre Gatwa si prepara a prendere le redini del TARDIS dopo il ritorno di David Tennant per le celebrazioni del 60° anniversario dello spettacolo. La prima avventura della star di Sex Education come Dottore avrà luogo nello speciale in arrivo, seguita dalla sua apparizione nelle stagioni 14 e 15 - recentemente rinumerate in 1 e 2 - e in uno speciale del 2024.

Di recente Gatwa ha condiviso che avrebbe condiviso una scena con il Primo Dottore, un'occasione che offre agli appassionati di Doctor Who un collegamento unico tra il passato e il presente dello show di BBC. Questa collaborazione segue la tendenza dello showrunner Russell T Davies di includere gli interpreti classici del Dottore nelle prossime storie - come dimostrato anche dalla sua intenzione di esplorare il passato del villain di Neil Patrick Harris, il Giocattolaio, attraverso un flashback con Michael Gough, che aveva interpretato il personaggio nel 1966.

L'uso di filmati d'archivio e tecniche di montaggio permette di reintrodurre personaggi storici senza necessariamente ricorrere a nuove interpretazioni degli attori. Nel 2013 Doctor Who ha già utilizzato questa tecnica per riportare in scena Hartnell in due episodi speciali. In The Name of the Doctor, Clara Oswald (Jenna Coleman) veniva sovrapposta agli attori classici, aiutando il Dottore di Hartnell a scegliere il suo TARDIS. The Day of the Doctor ha poi utilizzato filmati d'archivio per includere Hartnell e altri Dottori in un momento cruciale della storia.

Mentre i dettagli tecnici dell'apparizione postuma di Hartnell non sono stati rivelati, il prossimo incontro sullo schermo tra il 15° Dottore di Gatwa e il 1° Dottore di Hartnell promette di essere un evento memorabile. Questo incontro rappresenta non solo una celebrazione del 60° anniversario di Doctor Who, ma anche un tributo al patrimonio della serie e alla sua capacità di connettere generazioni diverse di fan e incarnazioni del Dottore.

Nel frattempo, gli episodi speciali usciranno su Disney+ nelle seguenti date:

25 novembre - The Star Beast;

- The Star Beast; 2 dicembre - Wild Blue Yonder;

- Wild Blue Yonder; 9 dicembre - The Giggle.

Fonte: Screen Rant