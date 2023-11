Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 21 ore fa

Russell T Davies sta per tornare come showrunner di Doctor Who, portando con sé volti noti come David Tennant e Catherine Tate. Tuttavia, i fan dovranno attendere per rivedere alcuni dei villain più iconici della serie TV.

Davies inizierà con tre episodi speciali per il 60° anniversario dello spettacolo, che usciranno a partire dal 25 novembre, e proseguirà con lo speciale natalizio. Nel suo primo ciclo in Doctor Who, Davies ha riportato in scena i Dalek - storici nemici del Dottore - già nei primi 6 episodi. Questa volta, però, sembra meno incline a riproporre i classici antagonisti:

"Penso che abbiamo visto molti Dalek ultimamente. Penso che siano state fatte davvero molte cose - la gente se le aspetta ogni anno ormai. Quindi penso che abbiano bisogno di una bella pausa. Se tutto va bene, ci sono alcuni nemici che diventeranno dei nuovi classici, ma è sempre bello andare avanti".

Nonostante la volontà di Davies di prendersi una pausa dai Dalek, non esclude del tutto il ritorno dei classici villain di Doctor Who: infatti, ha annunciato una performance "terrificante" di Neil Patrick Harris nei panni del Giocattolaio nel terzo speciale del 60° anniversario, intitolato The Giggle.

I Dalek, creati da Terry Nation, sono apparsi per la prima volta come antagonisti nel 1963 e da allora sono diventati una minaccia ricorrente per il Dottore e i suoi compagni. Con il rilancio moderno di Doctor Who, Davies ha collegato i Dalek al tragico passato del Dottore, rivelando che la loro razza era perita insieme a Gallifrey e ai Signori del Tempo durante la devastante Guerra del Tempo. Nonostante la loro apparente scomparsa, questi villain sono tornati in varie forme, talvolta guidati dall'Imperatore Dalek, dal Dalek Supremo o dal loro creatore, Davros. Con il ritorno di Davies, sarà interessante vedere come equilibrerà i nuovi elementi con i classici in questa amata serie TV.

Gli episodi speciali usciranno su Disney+ nelle seguenti date:

25 novembre - The Star Beast;

2 dicembre - Wild Blue Yonder;

9 dicembre - The Giggle.

