Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 maggio 2023

Durante l'Eurovision la BBC ha rilasciato un nuovo trailer per il 60° anniversario di Doctor Who, ricordando ai fan che David Tennant tornerà nei panni del Dottore in tre episodi speciali insieme a Catherine Tate, Yasmin Finney e Neil Patrick Harris.

"È un grande onore per me aprire le porte del nostro studio per il potente Neil Patrick Harris...ma chi, perché, e cosa interpreterà?", ha stuzzicato lo showrunner Russell T. Davies. "Dovrete solo aspettare. Ma ve lo prometto, le cose che stiamo girando ora sono fuori scala. Dottore attento!".

Sono stati inoltre svelati i titoli delle puntate: The Star Beast, Wild Blue Yonder e The Giggle. "I titoli sono solo l'inizio della più grande avventura del Dottore", ha dichiarato Davies in una nota. "Arriva l'autunno, con tre ore di pericolo, Donna, e un disastro che sta per scatenarsi!".

Gli episodi speciali per il 60° anniversario saranno i primi della serie TV a essere trasmessi in streaming su Disney+ come parte di un nuovo accordo per dare a Doctor Who una presenza globale più forte. Seguirà poi la stagione 14, con Ncuti Gatwa nei panni del 15° Dottore e Millie Gibson come la companion Ruby Sunday.

Fonte: Comic Book