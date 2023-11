Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 novembre 2023

A pochi giorni dal debutto dei 3 episodi speciali di Doctor Who, è stato condiviso un nuovo video con protagonista David Tennant nel ruolo del 14° Dottore.

Riflettendo sul suo ritorno, l'attore ha dichiarato:

"È stato semplicemente stupefacente tornare a un'esperienza che aveva segnato in modo così profondo la mia carriera 15 anni fa. Mettersi di nuovo quel cappotto, anche se in una versione leggermente diversa, è stato un dono inaspettato".

Russell T Davies ha poi espresso quanto sia stato naturale per lui scegliere Tennant e Catherine Tate per gli episodi speciali:

"Mi sono reso conto che c'era una storia in sospeso da raccontare. Al di là delle trame, stiamo parlando di due attori straordinari con cui ho un legame speciale. Sono curioso di vedere come evolverà la relazione tra il Dottore e Donna".

Dalla celebrazione del 60° anniversario in poi, Doctor Who sarà disponibile in streaming su Disney+.

Gli episodi speciali usciranno su Disney+ nelle seguenti date: