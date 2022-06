Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La scorsa settimana è arrivato il finale di metà stagione di Better Call Saul, che ha scioccato i fan del dramma AMC con un importante cliffhanger. Ora mancano ancora sei settimane per il ritorno dello spettacolo con i suoi ultimi sei episodi, e per stuzzicare i fan la rete ha rilasciato un nuovo promo come countdown - facendoci scoprire che questo periodo di tempo specifico è stato spesso menzionato nelle stagioni precedenti.

L'episodio 6x07 di Better Call Saul, l'ultimo prima della pausa di sei settimane, ha lasciato il fandom scioccato per la morte di Howard Hamlin, assassinato da Lalo Salamanca pochi secondi prima dei titoli di coda. Parlando in una precedente intervista, il co-creatore della serie e produttore esecutivo Peter Gould ha affermato che si trattava di un grande cliffhanger, ma non era pianificato in quel modo.

In precedenza è stato confermato che l'ultima stagione di Better Call Saul si incrocerà finalmente con la serie madre: nello spin-off ritroveremo infatti Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul). Con solo sei episodi rimasti, il ritorno dei personaggi di punta è dietro l'angolo:

"Stiamo mettendo insieme molti fili, a volte sono fili, a volte sono corde", ha affermato Peter Gould. "Questo è il culmine - almeno per il momento - di tutti quegli episodi, 62 episodi di Breaking Bad. Abbiamo El Camino. Questo raccoglie molti elementi di tutti e tre i progetti insieme e li intreccia, ma sempre nel contesto della storia di Jimmy McGill, Kim Wexler e Mike Ehrmantrout. Non credo che guarderete di nuovo Breaking Bad allo stesso modo dopo aver visto l'intera stagione".

La seconda parte della sesta stagione di Better Call Saul sarà rilasciata su Netflix il 12 luglio.

Fonte: Comic Book