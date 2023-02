Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Nonostante abbia ottenuto due nomination agli Emmy per la sua interpretazione nella serie TV, Giancarlo Esposito rivela di aver quasi rifiutato il suo ritorno in Better Call Saul.

Durante un'intervista, l'attore ha riflettuto sul suo periodo nell'universo di Breaking Bad nei panni del boss della droga Gustavo Fring. Guardando al suo ritorno al franchise in Better Call Saul, Esposito ha rivelato di aver quasi rifiutato l'opportunità di riportare Gus sullo schermo, temendo di rovinare il personaggio - già rappresentato in modo perfetto in Breaking Bad.

"È stata una grande e importante decisione da prendere, per me. Mi sembrava qualcosa di estremamente ripetitivo; spero di non aver stressato nessuno alla Buena Vista Productions di Vince, ma non volevo tornare in quel ruolo", ha raccontato l'interprete. "Continuavo a ripetermi: 'Non posso, quel tizio è finito, amico. Lui è storia. È iconico. Non voglio più averci a che fare'. Ma poi mi dicevo: 'No, aspetta, potresti migliorarlo'. Tutto questo era nel mio processo decisionale. Cosa posso fare diversamente? Come posso creare un Gus diverso? È ambientato prima di Breaking Bad. Ok, quindi è meno posato e controllato. Ho pensato a tutte queste cose e ho accettato".

Better Call Saul è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Screen Rant