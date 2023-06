Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

È passato quasi un anno dalla conclusione di Better Call Saul, che ha chiuso la sua narrazione con degli episodi decisamente toccanti. Uno degli ultimi momenti coinvolge Jimmy e Kim, i quali condividono silenziosamente una sigaretta.

Durante una recente intervista, a Rhea Seehorn è stato chiesto del finale della sesta stagione della serie TV, in cui Kim fa visita a Jimmy in prigione:

"Beh, allora conoscevo Bob molto meglio, non solo come amico, ma anche come sotto forma di Kim e Jimmy e come partner di scena. Tecnicamente c'erano molte somiglianze. Lui e io ci fidavamo profondamente l'uno dell'altra come colleghi fin dal primo giorno e arrivammo sul set molto preparati, ma anche entusiasti di vedere come l'altra persona avrebbe interpretato la scena, quindi dovevi modificare la tua performance in base a questo. E ciò ha creato questo legame tra di noi, che sullo schermo si traduce nella chimica che vedete. È una cosa meravigliosa, nessuna battuta può essere detta esattamente allo stesso modo fino a quando non scopri il modo in cui l'altra persona ti darà la sua, o cosa farà fisicamente, o come starà in silenzio. Alla fine, c'era molto peso nel dire: 'Ciao, Jimmy', come l'ha detto Kim. È lei che dice: 'Ti vedo e so che mi vedi'. Questa penso sia la profonda connessione che hanno sempre avuto, si sono sentiti, si sono visti fino in fondo. E lei glielo sta facendo sapere: 'Vedo la persona che sei veramente e ho sempre saputo che eri ancora lì dentro'. C'è ancora amore lì, c'è dolore, c'è tragedia, è 'ciao', è 'addio' ad almeno un capitolo della loro vita. Stavo recitando quella scena proprio l'ultimo giorno di riprese e il peso di quella scena, e cavolo, di quello che abbiamo vissuto io e Bob negli ultimi sette anni...Eccoci qui. Era tutto lì. È stato bello potervi attingere, ma devi limitare quei pensieri, perché non dovrebbe essere Rhea a piangere, ma Kim".

Nel finale di Better Call Saul Jimmy riceve una condanna a 86 anni di carcere dopo aver ammesso il suo coinvolgimento nell'impero criminale di Walter White. Nonostante sia dietro le sbarre, Jimmy ha un ultimo momento con Kim mentre i due condividono una sigaretta appoggiati a un muro, rispecchiando esattamente lo stesso momento della premiere della serie TV.

Quella scena è un sottile promemoria del fatto che, anche dopo tutto quello che hanno passato, c'è ancora e c'è sempre stata una profonda connessione tra Jimmy e Kim, motivo per cui la loro relazione è stata il cuore di Better Call Saul.

