Durante la notte appena trascorsa sono stati annunciati i vincitori agli Emmy Awards 2022, e una fanbase in particolare si sente ora sminuita: il cast e la troupe dell'amato Better Call Saul tornano a casa a mani vuote.

La serie TV è stata nominata come Miglior Serie Drammatica, Bob Odenkirk come Miglior Attore Protagonista e Rhea Seehorn come Miglior Attrice non Protagonista. Eppure, non un solo riconoscimento è andato al popolarissimo spin-off di Breaking Bad.

Nonostante i punteggi del pubblico e della critica superiori al 96% su Rotten Tomatoes, sembrerebbe che la Television Academy pensi che artisti del calibro di Squid Game, Ted Lasso e Ozark siano candidati più degni per uno dei più alti riconoscimenti del piccolo schermo.

Better Call Saul si è concluso il mese scorso, e lo showrunner Vince Gilligan ha confermato che non rivisiterà di nuovo il mondo di Breaking Bad - almeno, non presto. Nel frattempo, Giancarlo Esposito si è detto disponibile a riprendere il ruolo di Gus Fring quando Gilligan sarà pronto a tornare per espandere ulteriormente questo universo.

Intanto, ecco alcune reazioni dei fan (e dell'interprete di Chuck McGill Michael McKean) delusi dalla mancata vincita di Better Call Saul.

Well, fuck that noise. — Michael McKean (@MJMcKean) September 13, 2022

Better Call Saul fans watching #Emmys2022 pic.twitter.com/g9pNwMF8U3 — better call saul spoilers (@odenhead) September 13, 2022

me wasting my entire morning/afternoon to watch the emmys only for better call saul to go empty handed pic.twitter.com/vAgtx3gasM — ava 🚬 (@cottgewhorfairy) September 13, 2022

