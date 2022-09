Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 minuti fa

Breaking Bad prima e Better Call Saul poi hanno a dir poco segnato il mondo dell'intrattenimento, diventando non delle semplici serie TV ma delle vere e proprie opere d'arte del piccolo schermo. I fan hanno apprezzato ogni singolo personaggio, tanto da chiedere a gran voce uno spin-off sul personaggio di Giancarlo Esposito - che si è detto disponibile a una eventuale realizzazione.

Durante il Rose City ComicCon a Portland, un fan ha infatti chiesto a Esposito: "Dato che Better Call Saul è finito, se Vince Gilligan ti offrisse il ruolo di Gus una terza volta, lo accetteresti?". L'attore non ha esitato: “Sì, senza battere ciglio. Non ci penserei due volte". Inutile dire che a questa affermazione è seguita una cascata di applausi.

Tuttavia, l'interprete di Gus Fring ha rapidamente riportato i fan coi piedi per terra, spiegando che il suo ritorno al personaggio dipende completamente da ciò che Vince Gilligan deciderà:

“Vince Gilligan è un maestro in quello che fa. Sono sicuro che dopo così tanti anni di Breaking Bad e Better Call Saul, potrebbe voler prendersi una piccola pausa per fare un brainstorming e fare qualcos'altro. Ma potremmo davvero, un giorno, lavorare a uno spettacolo, che sia limitato o esteso ad alcuni anni, chiamato The Rise of Gus".

Fonte: We Got This Covered