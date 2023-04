Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 46 minuti fa

Better Call Saul è ormai giunto al termine, e molti fan non si aspettavano di certo di vedere una Kim Wexler viva e vegeta nel finale di serie, Conviene Salutare Saul.

Di recente, è emerso che se il creatore dello spettacolo Vince Gilligan avesse fatto a modo suo, il conteggio delle morti sarebbe stato leggermente superiore - se non fosse stato per l'intervento dello stesso Saul, Bob Odenkirk: a quanto pare, la dolce vecchia signora interpretata da Carol Burnett, Marion, avrebbe dovuto essere una delle vittime della sesta e ultima stagione.

Durante lo speciale Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love della NBC, che celebra il compleanno e la carriera dell'attrice, Odenkirk ha fatto un'apparizione speciale per ricordare il loro breve periodo passato insieme sul set di Better Call Saul:

"Carol, c'è qualcosa che dovresti sapere. Vince voleva che il mio personaggio ti uccidesse in quella scena. Guardalo, sta scuotendo la testa. Le sue esatte parole per me sono state: 'Saul finisce per uccidere Carol Burnett'. E se ricordo bene, non ha detto 'Uccidi il personaggio di Carol', ha detto: 'Uccidi Carol Burnett'. Ma io ho rifiutato. Carol, ero disposto a rischiare la mia carriera e a non lavorare mai più in questa città, perché non volevo che i bambini guardassero il nostro programma e, vedendomi per strada, dicessero: 'Mamma, quello è l'uomo che ha ucciso Carol Burnett'. È tutto quello che volevo dire. Che io sono il tuo vero amico e Vince no. E un'altra cosa, Vince e io, e tutti nel nostro show, pensiamo che tu sia la migliore".

Fonte: We Got This Covered