Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Ora è ufficiale: Bryan Cranston e Aaron Paul, che hanno interpretato Walter White e Jesse Pinkman in Breaking Bad, torneranno per il gran finale di Better Call Saul.

Il co-creatore Peter Gould ha svelato la notizia e AMC ha confermato.

Il capitolo finale di Better Call Saul sarà composta da 13 episodi che verranno rilasciati in due parti: i primi sette arriveranno su AMC il 18 aprile, mentre gli ultimi sei verranno rilasciati l'11 luglio. Per quanto riguarda il debutto su Netflix, saranno disponibili sulla piattaforma dal giorno successivo rispetto al rilascio negli USA, quindi, il 19 aprile e il 12 luglio dalle ore 9.00.

Fonte: Deadline