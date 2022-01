Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Better Call Saul sta attualmente girando la sua ultima stagione, le cui riprese sono in corso da marzo.

Mentre Breaking Bad è uno spettacolo noto per le sue scene d'azione e la violenza brutale, Better Call Saul è più sommesso nella sua narrazione, concentrandosi più intensamente sui suoi personaggi e sullo sviluppo. Inoltre, la premessa del prequel coinvolge Jimmy nei tribunali e negli studi legali, mentre Mike trascorre più tempo con sua nipote piuttosto che essere coinvolto nel cartello della droga o in attività criminali.

Tuttavia, con il progredire delle stagioni, lo spettacolo è cresciuto nelle sue scene d'azione, e ciò continuerà sicuramente nella stagione conclusiva.

Dopo i recenti commenti del collega Tony Dalton, anche la star della serie TV spin-off Rhea Seehorn - che interpreta Kim Wexler - ha parlato dei nuovi episodi, affermando che l'ultima stagione di Better Call Saul "lascerà a bocca aperta gli spettatori". Tramite i social, l'attrice ha rivelato che gli episodi finali dello spettacolo saranno "devastanti".

Sebbene siano stati forniti molti suggerimenti sull'ultima stagione di Better Call Saul, le trame sono ancora tenute nascoste. Ad ogni modo, in molti sono in allerta per il destino dei personaggi nello show, in particolare per quello di Kim. Il capitolo conclusivo vedrà sicuramente l'ascesa della guerra tra Gus e Lalo Salamanca, con Nacho Varga coinvolto ma, soprattutto - dato che Kim non appare in Breaking Bad - scopriremo cosa ne sarà di lei.

Nonostante il ritmo delle ultime cinque stagioni, lo spettacolo ha continuato lentamente e inesorabilmente a collegare eventi e personaggi con la serie madre. E con gli eventi del finale di stagione precedente e i flash forward che si aprono ogni stagione, è certo che Better Call Saul virerà verso la spietatezza e la tragedia man mano che si avvicina alla linea temporale di Breaking Bad.

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà divisa in due parti, ma non è ancora stata annunciata la data di debutto su Netflix. In attesa di ulteriori notizie, date un'occhiata alla sezione relativa!

Fonte: Screen Rant