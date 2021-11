Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La star di Better Call Saul, Tony Dalton, ha recentemente affermato che la stagione finale dello spin-off AMC è "totalmente folle".

Better Call Saul, come la serie madre, è ambientato principalmente ad Albuquerque, nel New Mexico, e racconta il retroscena di alcuni personaggi chiave della serie originale Breaking Bad.

Dopo essere entrato a far parte del cast della serie TV Disney+ Hawkeye, Dalton è tornato a parlare di Better Call Saul. Quando gli è stato chiesto cosa avesse pensato leggendo per la prima volta lo script, ha risposto:

"È molto eccitante. Il pubblico non ha idea di cosa c'è in serbo per loro nell'ultima stagione. La trama è totalmente folle".

L'attore potrebbe non aver svelato dettagli su ciò che accadrà, ma i suoi commenti suggeriscono che la sesta stagione potrebbe somigliare alla natura incredibilmente elettrizzante e violenta delle ultime stagioni di Breaking Bad. Molti dei personaggi principali, in particolare gli antagonisti, hanno incontrato la loro morte nel momento in cui la storia si è conclusa, inclusi Mike Ehrmantraut e Gustavo Fring, che hanno avuto le scene di morte più iconiche nella storia della televisione.

Nell'episodio 10 della quinta stagione di Better Call Saul, un fallito tentativo di omicidio da parte degli uomini di Gus su Lalo lo porta a scoprire di essere stato tradito da Nacho Varga: questi eventi hanno preparato perfettamente quella che potrebbe essere l'ennesima corsa violenta verso il traguardo.

La sesta stagione di Better Call Saul sarà l'ultima, sarà composta da 13 episodi, e debutterà in due parti all'inizio del 2022.

Fonte: Screen Rant