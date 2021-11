Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Durante un'intervista, la star di Better Call Saul Rhea Seehorn ha confermato che l'ultimo capitolo dello show AMC andrà in onda in due parti. La sesta stagione dovrebbe uscire nel primo trimestre del 2022 e sarà composta da 13 episodi.

L'attrice, che nella serie prequel interpreta l'avvocato Kim Wexler, non ha rivelato molto sul prossimo lotto di episodi o sul destino del personaggio. Tuttavia, ha confermato che Odenkirk - il quale ha subito un attacco di cuore a luglio di quest'anno - si stava riprendendo con successo. Nell'intervista Seehorn ha poi elogiato la prossima stagione, descrivendola come "folle" e "che farà impazzire gli spettatori".

Le riprese dell'ultima stagione della serie TV sono iniziate a marzo 2021, ma si sono fermate a causa dell'infarto di Odenkirk a luglio. Mentre l'attore protagonista si riprendeva, altri membri del cast hanno confermato che le riprese stavano proseguendo per tutte le scene che non riguardavano il suo personaggio. L'attore è poi tornato sul set all'inizio di settembre.

Fonte: Collider