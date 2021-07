Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Bob Odenkirk, star di Breaking Bad e del recente successo d'azione Nobody, è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere collassato sul set della serie TV spin-off Better Call Saul. Secondo il rapporto, lo stato di salute attuale di Odenkirk è sconosciuto, e sembra si trovi ancora in ospedale. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

L'attore ha interpretato Saul Goodman - il cui vero nome è Jimmy McGill - per oltre un decennio, apparendo per la prima volta in un episodio di Breaking Bad nel 2009. Better Call Saul sta attualmente girando la sua sesta e ultima stagione.

I rappresentanti di AMC, Sony Pictures Television e High Bridge Productions non hanno ancora rilasciato un commento sul collasso di Odenkirk.

Non c'è ancora nessuna parola, o addirittura speculazione, su cosa potrebbe averlo causato o quanto sia grave.

Fonte: Comic Book