Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La serie antologica American Horror Story ha ufficialmente aperto il sipario sulle strade di New York City, con FX che ha recentemente svelato la data di uscita del nuovo capitolo firmato da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

La notizia arriva accompagnata da poster accattivanti che i fan sono ormai abituati a vedere come marchio dell'eclettico ideatore Murphy: "Una nuova stagione, in una nuova città, con nuove paure".

BREAKING: Two leaked posters for “American Horror Story” Season 11 have reportedly surfaced online, revealing that the title might possibly be “AHS: NYC!” 🚨#AHS11 pic.twitter.com/JfaVNYFnBP — The AHS Zone (@ahszone) September 26, 2022

Lo scorso febbraio, il presidente di FX John Landgraf aveva anticipato che questa undicesima stagione si sarebbe soffermata su un’unica storia, evitando quanto andato in onda con Double Feature.

Ufficialmente si conosce poco della trama, ma nei mesi scorsi sono trapelate delle indiscrezioni su una ambientazione dell’East Village di New York in stile anni ’80 in piena crisi dell'AIDS.

Ci saranno dei graditi ritorni per i fan come Zachary Quinto e Billie Lourd, Denis O'Hare, Sandra Bernhard, Leslie Grossman, Patti LuPone, Nico Greetham e Isaac Powell, ma anche delle novità, come Joe Mantello (Hollywood), Lee Aaron Rosen, Charlie Carver (Ratched) e Russell Tovey.

I nuovi dieci episodi andranno in onda per quattro settimane a partire dal 19 ottobre su FX, ma non è ancora nota la data di debutto in Italia.

American Horror Story è stata rinnovata fino alla stagione 13.

Fonte: Collider