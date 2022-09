Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

I fan dell'horror si stanno preparando per il ritorno di American Horror Story. Nonostante il rilascio a meno di un mese di distanza (19 ottobre) i dettagli sono stati insolitamente scarsi finora. Finalmente ne è stato annunciato il titolo ufficiale, che conferma l'ambientazione dei nuovi episodi e la premessa di base.

Il prossimo capitolo si intitolerà American Horror Story: New York City, e questo potrebbe implicare che la portata sarà molto più ampia rispetto alle puntate precedenti, spesso confinata a singolari luoghi spettrali. La prospettiva che tutta New York sia il terreno di gioco per tutti i tipi di eventi è certamente stuzzicante.

Sebbene ogni stagione segua personaggi e trame differenti, è possibile trovare spesso dei collegamenti, labili o meno. I fan della serie si sono quindi abituati nel tempo a ritrovare alcuni attori in differenti stagioni, come Sarah Paulson, comparsa in ben nove capitoli, interpretando ogni volta un personaggio diverso, rimasta nei cuori dei fan più affezionati. Altri attori ricorrenti sono: Jessica Lange e Kathy Bates.

Con la nuova stagione in arrivo, c’è molta attesa nel vedere quali personaggi torneranno per i prossimi terrificanti episodi. Recentemente è stato svelato che il cast dell’undicesima stagione di American Horror Story includerà alcuni degli attori particolarmente apprezzati dai fan dello show, come Zachary Quinto, Billie Lourd, Patti LuPone e Isaac Powell. Questi quattro attori torneranno insieme alle new entry Sandra Bernhard, Joe Mantello e Charlie Carver.

American Horror Story: New York City sarà rilasciato su Hulu il 19 ottobre.

Non è ancora nota la data di debutto in Italia.

Fonte: We Got This Covered