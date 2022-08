Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

FX ha finalmente annunciato il periodo di uscita dell’undicesima stagione di American Horror Story.

Lo show sarà presentato in anteprima questo autunno, ma non è ancora stata rivelata una data di uscita, tuttavia possiamo aspettarci che il nuovo capitolo venga rilasciato in tempo per l'Halloween di quest’anno.

Dal momento che è stata svelata una finestra di lancio, forse verranno svelati ulteriori dettagli riguardo il cast ed eventuali nuovi membri, la trama e il titolo nelle prossime settimane.

Creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, la serie antologica dell’horror soprannaturale ha debuttato nel 2011 con la stagione intitolata Murder House; nel corso degli anni ha approfondito ambientazioni spettrali, tra cui un ospedale psichiatrico, uno show di fenomeni da baraccone ed un campo estivo slasher.

Nel 2021 FX ha rilasciato il capitolo American Horror Story: Double Feature, composto da due parti (Red Tide e Death Valley) e con un cast stellare composto da Sarah Paulson, Emma Roberts, Kathy Bates, Macaulay Culkin, Evan Peters, Lady Gaga e Jessica Lange,.

American Horror Story è confermato fino alla tredicesima stagione.

Fonte: Screen Rant