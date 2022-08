Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Nuovi aggiornamenti American Horror Story, che tornerà presto su FX con una nuova serie di episodi inediti.

Sebbene ogni stagione segua personaggi e trame differenti, è possibile trovare spesso dei collegamenti, labili o meno. I fan della serie si sono quindi abituati nel tempo a ritrovare alcuni attori in differenti stagioni, come Sarah Paulson, comparsa in ben nove capitoli, interpretando ogni volta un personaggio diverso, rimasta nei cuori dei fan più affezionati. Altri attori ricorrenti sono: Jessica Lange e Kathy Bates.

Con la nuova stagione in arrivo, c’è molta attesa nel vedere quali personaggi torneranno per i prossimi terrificanti episodi. Recentemente è stato svelato che il cast dell’undicesima stagione di American Horror Story includerà alcuni degli attori particolarmente apprezzati dai fan dello show, come Zachary Quinto, Billie Lourd, Patti LuPone e Isaac Powell. Questi quattro attori torneranno insieme alle new entry, tra cui troviamo Sandra Bernhard, Joe Mantello e Charlie Carver.

Nonostante sia apparso solo in due stagioni, Quinto è stato subito apprezzato dal pubblico. Lourd invece è stata un pilastro per diverse stagioni. Non resta che attendere per saperne di più sul loro ruolo.

Fonte: Screen Rant