"Le persone non vengono a vedere i mostri di giorno, ma la sera, quando il buio è calato e ci parla del mistero, dell'ignoto. Quando la logica allenta la sua morsa e l'immaginazione prende il sopravvento. La notte fa brillare le stelle e fa diventare noi reali".

Sono umani, fantasmi, vampiri, freak e alieni accomunati da un perverso desiderio di morte i protagonisti della serie antologica American Horror Story che, con la sua narrazione macabra e perversa, arriva al suo decimo capitolo.

Trama e cast

L’ambizione della serie antologica è di mettere in scena ogni nefandezza della natura umana esplorando le perversioni più atroci, a volte attingendo a fatti realmente accaduti come le biografie di famigerati serial killer, le leggende metropolitane, i casi di cronaca nera o i racconti folkloristici.

La decima stagione, intitolata Double Feature, racconterà due storie diverse, una vicino al mare a una vicino alla spiaggia, con mostri marini e alieni.

La prima delle due storie, racchiusa in sei episodi, si intitola Red Tide. Questa sarà ambientata appunto su una spiaggia. La trama si concentrerà su uno scrittore in difficoltà (Finn Wittrock), sua moglie incinta (Lily Rabe) e la loro figlia, che si trasferiscono in una località balneare isolata per l'inverno, la cittadina di costiera Provincetown, nella speranza di una vita più serena.

I primi ad accogliere lo scrittore sono i personaggi di Evan Peters e Frances Conroy che dicono allo scrittore che l'isola guarirà sicuramente il suo blocco. Le vicende si faranno più oscure quando lo scrittore diventerà dipendente sia dal suo successo che dalla fonte sconosciuta che sembra ispirare il suo talento.

Oltre agli attori già citati, si rivedranno molti altri volti storici della serie antologica quali: Sarah Paulson, Billie Lourd, Angelica Ross, Leslie Grossman e Adina Porter che si uniscono alle new entry Macaulay Culkin e Neal McDonough.

Produzione e curiosità

Creata e diretta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, non è stata una produzione semplice, considerando le difficoltà create dalla pandemia, che ha costretto a uno stop forzato a inizio luglio a causa di un test positivo sul set.

L’idea della divisione in due storie separate si rifà al cosiddetto doppio spettacolo, cioè alla pratica diffusa nei cinema americani soprattutto negli anni '30 di proporre due film al prezzo di uno. Gli ultimi quattro episodi di Doube Feature, racconteranno una storia completamente diversa racchiusa nel titolo Death Valley.

Il titolo del primo episodio che verrà trasmesso Cape Fear è un riferimento a Martin Scorsese, autore del celebre remake con Robert De Niro e Nick Nolte. Il film è Il promontorio della paura di J. Lee Thompson.

Data di uscita e trailer

I nuovi episodi di America Horror Story: Double Feature sono attesi in America per il prossimo 25 agosto su FX, mentre in Italia verranno rilasciati sul servizio streaming di Disney+ a ottobre.

Di seguito il trailer ufficiale.