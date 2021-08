Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo la recente notizia del rinnovo dello spin-off per una seconda stagione, a pochi giorni dal debutto della premiere, l’attesa decima stagione di American Horror Story si svela finalmente al suo pubblico nel primo trailer ufficiale.

La nuova annata, dal titolo Double Feature, tratterà due distinti racconti, uno ambientato vicino al mare e l’altro nei pressi di una spiaggia, con le trame che ruoteranno intorno ad alieni e creature degli abissi.

Nel video trapelato online è possibile farsi un’idea iniziale della prima storia che vedrà come protagonista Finn Wittrock (American Crime Story) nei panni di uno scrittore in difficoltà che si trasferisce con la moglie incinta in una piccola città balneare.

Ben presto però i due coniugi si troveranno a dover fare i conti con i pericoli legati al posto e ai suoi stessi abitanti.

Il cast vede inoltre la presenza di Lily Rabe, Ryan Kiera Armstrong, Frances Conroy (Six Feet Under), Evan Peters (Omicidio ad Easttown), Sarah Paulson (Ratched), Billie Lourd, Angelica Ross (Pose), Leslie Grossman, Macaulay Culkin, Adina Porter (The 100) e Kathy Bates.

I nuovi episodi sono attesi in America per il prossimo 25 agosto, mentre in Italia verranno rilasciati sul servizio streaming di Disney+ ad ottobre.

Fonte: Comic Book