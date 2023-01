Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Cosa ha due occhi, un berretto e diversi pseudonimi per uccidere le persone mentre giustifica a sé stesso i suoi crimini? Esatto, è Joe Goldberg - che ora è andato all'estero per continuare il suo passatempo preferito in una nuovissima stagione di You - le cui riprese sono iniziate a marzo e si sono concluse a fine agosto.

La terza stagione di You ha regalato ai fan della serie TV Netflix molti momenti scioccanti e finali tragici, ma ci ha anche dato un sacco di domande senza risposta.

Di seguito tutte le informazioni sul quarto capitolo dello spettacolo, ma prima...

Dove eravamo rimasti?

La stagione 3 è iniziata con Joe e la sua altrettanto assassina moglie, Love Quinn, stabiliti nella ricca città di Madre Linda, nel nord della California. Penseresti che un hobby condiviso avvicinerebbe la coppia, ma purtroppo i due si allontanano sempre di più, specialmente quando Joe trova una nuova ossessione nella bibliotecaria e artista Marienne. Pienamente consapevole di quello che sta succedendo a Joe, Love avverte Marienne di scappare prima che venga uccisa come ogni altra donna nella vita di Joe. Love sa che il suo matrimonio è finito, ma prende davvero sul serio l'intera faccenda del "finché morte non ci separi" e inizia a tramare la morte di suo marito. Ma poi, nel gran finale di stagione, Joe supera in astuzia Love, uccidendola prima che lei possa uccidere lui, poi finge la sua morte e si dirige in Francia per trovare Marienne.

Il finale ha mostrato Joe a Parigi. Tuttavia, Parigi è stata probabilmente solo la prima tappa del viaggio europeo di Joe: alcune foto dal set hanno infatti confermato che le riprese si sono spostate a Londra.

Trama

Quando inizia la stagione, Joe vive a Londra come professore universitario di nome Jonathan Moore:

"Tutto quello che vuole è dimostrare di non essere un uomo terribile, vivendo tranquillamente come il professor Jonathan Moore, curando il suo cuore spezzato e facendosi gli affari suoi".

Nel trailer vediamo Joe resistere attivamente all'impulso di interessarsi (aka: avere un ossessione) a Kate. Ma il cambiamento è difficile: "Mi manca avere qualcuno là fuori", ammette Joe nel video.

Come i fan della serie TV sanno, ogni stagione di You esplora e sovverte vari generi mentre Joe cerca l'amore. La prima stagione è stata un classico thriller, che offre una versione irriverente di veri e propri tropi da commedia romantica; la seconda aveva più un motivo di vendetta e sfidava le tradizionali aspettative di interesse amoroso; la terza ha invece gettato Joe in un thriller domestico, quasi un noir suburbano. Con la quarta stagione, You si trasforma in un vero e proprio mistero di omicidio alla Agatha Christie, grazie anche a Eat the Rich Killer, che conosce il passato di Joe e sembra molto interessato a sfruttarlo:

"Questa persona misteriosa è terribilmente curiosa riguardo al Professor Moore. Minaccia Joe e tutti quelli a cui tiene. A volte ci vuole un assassino per catturare un assassino. Joe ha detto che voleva riscattarsi...ma lasceremo a voi decidere se la redenzione è possibile per un uomo come Joe Goldberg".

"Sono finiti i giorni dell'amore e del desiderio non corrisposti", racconta Joe. “Questa volta, mi sto concentrando sul mondo accademico e sull'istruzione, pur mantenendo le mie tipiche attività extracurriculari strettamente professionali. Ho trovato il tempo per scambiare idee con colleghi che la pensano come me. Sfortunatamente, con gli amici nelle alte sfere, di solito arrivano altri che tentano di scalare quella scala sociale. Quindi, finiscono per cadere, o dovrei dire spinti, verso la loro morte sociale. La domanda è: da parte di chi?".

Cast e personaggi

La terza stagione di You toglie, la quarta stagione di You dà: mentre i volti protagonisti delle trame dello scorso capitolo (fatte due eccezioni) non torneranno per ovvi motivi - sono morti, ahah - l'inedito lotto di episodi sarà ricco di importanti new entry. Di seguito, le descrizioni ufficiali dei nuovi personaggi.

Charlotte Ritchie sarà Kate . Figlia di una madre single caotica e bohémien, Kate ha lavorato duramente per creare la vita che conduce ora. È una direttrice di una galleria d'arte il cui lavoro consiste nel gestire artisti tempestosi. Kate tende ad essere "l'adulto nella stanza". È soprannominata "stronza di ghiaccio".

. Figlia di una madre single caotica e bohémien, Kate ha lavorato duramente per creare la vita che conduce ora. È una direttrice di una galleria d'arte il cui lavoro consiste nel gestire artisti tempestosi. Kate tende ad essere "l'adulto nella stanza". È soprannominata "stronza di ghiaccio". Tilly Keeper sarà Lady Phoebe . Tanto dolce e gentile quanto ricca, famosa e caotica, ogni depilazione inguinale di Phoebe è stata documentata dai tabloid da quando aveva 15 anni. Un'aristocratica socialite con un'avida fanbase, i veri colori di Phoebe si mostrano quando è sola con i suoi amici. È una cheerleader risoluta, soprattutto per il fidanzato imprenditore americano Adam. Ma è anche un jolly: quando la sfortuna colpisce, sarà all'altezza dell'occasione o andrà in frantumi?

. Tanto dolce e gentile quanto ricca, famosa e caotica, ogni depilazione inguinale di Phoebe è stata documentata dai tabloid da quando aveva 15 anni. Un'aristocratica socialite con un'avida fanbase, i veri colori di Phoebe si mostrano quando è sola con i suoi amici. È una cheerleader risoluta, soprattutto per il fidanzato imprenditore americano Adam. Ma è anche un jolly: quando la sfortuna colpisce, sarà all'altezza dell'occasione o andrà in frantumi? Amy Leigh Hickman sarà Nadia . Laureata in letteratura con un amore per la narrazione di genere e l'aspirazione a diventare un'autrice seria, la franchezza e l'intensità di Nadia sono una copertura perfetta per le insicurezze di una giovane donna che non è mai stata accettata dal suo gruppo di coetanei. Ha commesso dei grossi errori, che ora minacciano di distruggere la sua vita. Avrà bisogno di aiuto, anche dalle persone sbagliate.

. Laureata in letteratura con un amore per la narrazione di genere e l'aspirazione a diventare un'autrice seria, la franchezza e l'intensità di Nadia sono una copertura perfetta per le insicurezze di una giovane donna che non è mai stata accettata dal suo gruppo di coetanei. Ha commesso dei grossi errori, che ora minacciano di distruggere la sua vita. Avrà bisogno di aiuto, anche dalle persone sbagliate. Ed Speleers sarà Rhys . Freddo e irriverente, è un autore le cui memorie gli hanno fatto guadagnare consensi e pressioni per avviare una carriera politica. Nato in povertà, Rhys ha vissuto una prima infanzia traumatica prima di fare soldi, andare a Oxford e farsi tutti gli amici giusti. Ora si muove facilmente in qualsiasi circolo sociale, capendo la vera natura di coloro che lo circondano. Non ha molto tempo per la movida, anche se gli piace stare in contatto con la sua eccentrica cerchia di amici. Dopotutto, erano lì per lui nella sua giovinezza travagliata.

. Freddo e irriverente, è un autore le cui memorie gli hanno fatto guadagnare consensi e pressioni per avviare una carriera politica. Nato in povertà, Rhys ha vissuto una prima infanzia traumatica prima di fare soldi, andare a Oxford e farsi tutti gli amici giusti. Ora si muove facilmente in qualsiasi circolo sociale, capendo la vera natura di coloro che lo circondano. Non ha molto tempo per la movida, anche se gli piace stare in contatto con la sua eccentrica cerchia di amici. Dopotutto, erano lì per lui nella sua giovinezza travagliata. Niccy Lin sarà Sophie . È un'imprenditrice nel corpo di una viziata jet-setter. Certo, sui social sembra che stia sempre sdraiata in bikini su una spiaggia, ma ogni aspetto del suo feed rappresenta accordi di sponsorizzazione di fascia alta negoziati con astuzia. Sotto il suo aspetto stravagante, Sophie è un'attenta protettrice del suo introverso fratello artista, Simon.

. È un'imprenditrice nel corpo di una viziata jet-setter. Certo, sui social sembra che stia sempre sdraiata in bikini su una spiaggia, ma ogni aspetto del suo feed rappresenta accordi di sponsorizzazione di fascia alta negoziati con astuzia. Sotto il suo aspetto stravagante, Sophie è un'attenta protettrice del suo introverso fratello artista, Simon. Aidan Cheng sarà Simon . Impossibile da impressionare e detesta le chiacchiere di circostanza e gli estranei. Figlio di un magnate della tecnologia cinese che ha studiato a Oxford, Simon ha smentito il mondo quando, nonostante la sua ricchezza e la sua vita protetta, si è dimostrato un artista degno di consensi.

. Impossibile da impressionare e detesta le chiacchiere di circostanza e gli estranei. Figlio di un magnate della tecnologia cinese che ha studiato a Oxford, Simon ha smentito il mondo quando, nonostante la sua ricchezza e la sua vita protetta, si è dimostrato un artista degno di consensi. Stephen Hagan sarà Malcolm . Nato per privilegiare, Malcolm è un professore di letteratura che gode di tutti i vantaggi sociali lavorativi senza darsi troppo da fare. Un bon vivant amante della droga, la cordialità di Malcolm può trasformarsi in bullismo.

. Nato per privilegiare, Malcolm è un professore di letteratura che gode di tutti i vantaggi sociali lavorativi senza darsi troppo da fare. Un bon vivant amante della droga, la cordialità di Malcolm può trasformarsi in bullismo. Ben Wiggins sarà Roald . Proviene da un'antica famiglia aristocratica i cui nomi sono presenti su molti edifici importanti in tutta Europa. È attraente, elegante e di maniere, ma corrono voci di un suo lato oscuro nascosto.

. Proviene da un'antica famiglia aristocratica i cui nomi sono presenti su molti edifici importanti in tutta Europa. È attraente, elegante e di maniere, ma corrono voci di un suo lato oscuro nascosto. Eve Austin sarà Gemma . Membro di una cerchia privilegiata di amici che si sono incontrati a Oxford, Gemma non ha mai pensato un giorno alla vita oltre il prossimo evento VIP, sfilata di moda o appuntamento. È un'amica divertente con cui festeggiare, ma la sua vita isolata e privilegiata l'ha resa incredibilmente priva di empatia nei confronti di chi ha meno.

. Membro di una cerchia privilegiata di amici che si sono incontrati a Oxford, Gemma non ha mai pensato un giorno alla vita oltre il prossimo evento VIP, sfilata di moda o appuntamento. È un'amica divertente con cui festeggiare, ma la sua vita isolata e privilegiata l'ha resa incredibilmente priva di empatia nei confronti di chi ha meno. Ozioma Whenu sarà Blessing . Una Principessa nigeriana con diversi diplomi post-laurea, Blessing è un'investitrice con una passione per le criptovalute. Ironica, amante del divertimento e sfacciatamente complice dei suoi amici universitari, la sua spensierata presa di rischi nella vita e negli affari ha dato i suoi frutti più e più volte. Qual è il suo segreto? Crede che viviamo tutti in una simulazione, quindi solo gli sciocchi si impedirebbero di fare quello che vogliono.

. Una Principessa nigeriana con diversi diplomi post-laurea, Blessing è un'investitrice con una passione per le criptovalute. Ironica, amante del divertimento e sfacciatamente complice dei suoi amici universitari, la sua spensierata presa di rischi nella vita e negli affari ha dato i suoi frutti più e più volte. Qual è il suo segreto? Crede che viviamo tutti in una simulazione, quindi solo gli sciocchi si impedirebbero di fare quello che vogliono. Dario Coates sarà Connie . Ha frequentato Oxford con il gruppo di amici di Kate e Phoebe. È elegante e uno sportivo che ha perso determinazione. Rumoroso, chiacchierone, ama le scommesse, i cavalli, il bere e la cocaina. È lecito ritenere che Connie non abbia mai dovuto affrontare una conseguenza negativa nella sua vita.

. Ha frequentato Oxford con il gruppo di amici di Kate e Phoebe. È elegante e uno sportivo che ha perso determinazione. Rumoroso, chiacchierone, ama le scommesse, i cavalli, il bere e la cocaina. È lecito ritenere che Connie non abbia mai dovuto affrontare una conseguenza negativa nella sua vita. Sean Pertwee sarà Vic . È l'autista/rivenditore/security di Adam. È orgoglioso e sempre vestito in modo impeccabile, è leale e custodisce molti dei segreti di Adam e dei suoi amici. Non ha paura di sporcarsi le mani per proteggerli: il lavoro viene sempre prima di tutto. Gli estranei sono trattati con garbato - ma totale - sospetto.

. È l'autista/rivenditore/security di Adam. È orgoglioso e sempre vestito in modo impeccabile, è leale e custodisce molti dei segreti di Adam e dei suoi amici. Non ha paura di sporcarsi le mani per proteggerli: il lavoro viene sempre prima di tutto. Gli estranei sono trattati con garbato - ma totale - sospetto. Brad Alexander sarà Edward . Studente universitario, suo padre possiede un potente canale di notizie. Edward è popolare ed è abituato a essere sempre lo studente più intelligente in una stanza. Ha una feroce rivalità con la compagna di studi Nadia.

. Studente universitario, suo padre possiede un potente canale di notizie. Edward è popolare ed è abituato a essere sempre lo studente più intelligente in una stanza. Ha una feroce rivalità con la compagna di studi Nadia. Alison Pargeter sarà Dawn . Non è qualcuno che noteresti in mezzo alla folla, e questo la aiuta con il suo lavoro come paparazza. Ma se sei qualcuno determinato a evitare di essere catturato dalla telecamera, Dawn potrebbe rappresentare un problema.

. Non è qualcuno che noteresti in mezzo alla folla, e questo la aiuta con il suo lavoro come paparazza. Ma se sei qualcuno determinato a evitare di essere catturato dalla telecamera, Dawn potrebbe rappresentare un problema. Adam James sarà Elliot . Stanco del mondo, calmo, con i piedi per terra, allergico al dramma, Elliot ha vissuto in California per decenni, ma il suo lavoro gli impone di viaggiare in tutta Europa.

. Stanco del mondo, calmo, con i piedi per terra, allergico al dramma, Elliot ha vissuto in California per decenni, ma il suo lavoro gli impone di viaggiare in tutta Europa. Lukas Gage sarà Adam. Figlio più giovane di un ricco magnate della costa orientale e definito un espatriato americano, Adam è famoso per non essere riuscito a soddisfare gli standard della sua venerabile e fortunata famiglia. Imprenditore e giocatore d'azzardo, Adam è un organizzatore di feste caloroso e divertente, nonché un ragazzo con cui si fa amicizia facilmente. Ma sotto sotto, Adam nasconde una miniera di segreti e problemi di dipendenze. Deciso a mettersi alla prova, Adam sta affrontando grandi e rischiose situazioni", anticipa la descrizione del personaggio. “Ama la sua fidanzata ricca o la sta usando? Non c'è dubbio che stia manipolando i suoi amici; l'unica domanda è fino a che punto si spingerebbe.

Oltre a Penn Badgley - che tornerà ovviamente nei panni del protagonista (questa volta col nome di Jonathan Moore) - l'unico membro del cast della terza stagione che farà parte della quarta è Tati Gabrielle, volto di Marienne.

Anticipazioni

La stagione 4 sembra destinata a iniziare con calma, con Joe che assume una nuova identità come il professor Jonathan Moore a Londra. Ma quanto durerà questa vita normale? Conoscendo Joe, probabilmente non molto.

Ovviamente, un nuovo Paese e una nuova identità non significano un nuovo Joe - che si è recato nella capitale francese alla ricerca di Marienne e, data la sua attitudine allo stalking, è destinato a cercarla. Ma Marienne pensava che fosse stato ucciso da Love, il che dovrebbe creare un'interessante conversazione tra i due quando alla fine si troveranno faccia a faccia, soprattutto dopo che Love ha rivelato a Marienne alcune inquietanti verità familiari su Joe:

“Penso che se Joe trovasse Marienne, vivranno per sempre felici e contenti e avranno dei bellissimi bambini. Imparerà a parlare francese, diventerà uno scrittore, trascorreranno molto tempo lungo la Senna e manderanno i loro figli a scuola in Svezia", ha scherzato Badgley. “No, penso che Joe rimarrà lo stesso. Qualcuno così profondamente malato, disturbato, traumatizzato e violento ha un serio ostacolo davanti a sé se mai guarirà e cambierà. Non so se sia possibile per qualcuno che è andato così lontano".

Nella passata stagione abbiamo visto Joe consegnare suo figlio Henry alle cure di Dante e suo marito, sapendo che questo era nel migliore interesse di Henry. La creatrice della serie TV Sera Gamble ha parlato di come l'abbandono di Henry da parte di Joe potrebbe giocare nella prossima stagione:

"Non puoi fingere che non sia successo qualcosa di così importante per un personaggio. Penso che questo lo plasmerà da ora in avanti. E anche il suo piano su quando (e se) sarebbe tornato per suo figlio è qualcosa di cui parleremo per ore e ore e ore tra uno spuntino e l'altro".

Alla domanda sulla direzione della quarta stagione, Badgley ha affermato:

"Il tono è simile ma sta cambiando, c'è un formato diverso. È come se stessimo cambiando leggermente il genere. E penso che funzioni". Riguardo allo sviluppo del suo personaggio, ha aggiunto:

"Il problema è in lui, non al di fuori di lui, quindi sta cercando di cambiare. Ci prova sempre, fallisce, e riprova".

Parlando di come pensa che tutto questo potrebbe andare a finire se Marienne dovesse tornare, la sua interprete Tati Gabrielle ha rivelato:

"Non credo che Marienne tornerebbe da Joe, assolutamente no. Tuttavia, penso che lo affronterebbe, ci parlerebbe. Perché, ancora una volta, il suo cuore è stato preso in giro. E penso che per la sua stessa guarigione, abbia bisogno di una fottuta conversazione, ha bisogno di sentire le cose dette dalla sua bocca...Penso che le darebbe un senso di pace. E voglio davvero che anche Marienne dicesse delle cose a Joe. Lo voglio, ne ho bisogno".

La storia implica fortemente che la morte la attende, ma potremmo vedere un plot twist nella quarta stagione, con la fortuna di Joe che finalmente si esaurisce? A questo risponde Gamble:

"La cosa più importante di quell'ultima scena nella seconda stagione, quando Joe sta spiando la sua vicina Natalie (RIP) attraverso il varco nel recinto, è la conferma che Joe è ancora Joe, in un modo che di certo non sarà positivo per sé stesso. Non ha imparato che non può semplicemente continuare a cercare la persona successiva a cui collegare le sue speranze e i suoi sogni. Le cose non andranno bene per Joe".

Non che le cose siano andate particolarmente bene, in vista della quarta stagione:

"Sento che la terza è una stagione di un'enorme quantità di perdite e tragedie per lui", ha continuato Gamble. "E lo lasciamo che ha perso, come se avesse dovuto lasciare andare tutto ciò a cui teneva davvero. Quindi la storia parla di come recupera qualcosa o di come trova qualcos'altro, perché se il Joe che avete visto nella prima scena del pilota, dove suona la campanella della libreria, ed entra la ragazza in jeans, se aveva un buco che voleva riempire nel suo cuore, ora ne ha tipo 17. Penso ci sia molto da esplorare".

Aver simulato la sua morte, eludere coloro che si è lasciato alle spalle, sarà più importante che mai se non vuole rischiare di essere scoperto. Nel corso delle stagioni abbiamo visto Joe mostrare pietà (o semplicemente lasciare in pace) una manciata di personaggi. Da Ellie Alves (Jenna Ortega) alla madre di Love, Dottie Quinn (Saffron Burrows) e Theo (Dylan Arnold). Non è ancora noto se questi attori appariranno nella quarta stagione, ma la loro presenza nella mente di Joe, anche se sullo sfondo, lo mette a rischio. A proposito di Ellie, Gamble ha spiegato:

"Abbiamo fatto riferimento a lei nella stagione perché volevamo chiarire che sì, è ancora là fuori e rappresenta fondamentalmente una sorta di minaccia per Joe, perché sa chi e cosa è e quello che ha fatto".

Le teorie dei fan

Una volta che Netflix ha annunciato i nuovi membri del cast, gli spettatori hanno supposto che Kate sarà molto probabilmente la nuova ossessione di Joe. Kate è particolarmente protettiva nei confronti della migliore amica Lady Phoebe, una persona dolce e fiduciosa la cui estrema ricchezza e fama tendono ad attrarre opportunisti. Kate preferisce gli "accordi" all'amore, motivo per cui esce con il divertente ma egocentrico festaiolo e professore di letteratura Malcolm.

Quando Malcolm invita Joe nel loro mondo privilegiato, Kate non solo lo detesta immediatamente, ma sospetta fortemente che qualcosa in lui non sia ciò che sembra.

Curiosità

Qualcuno prova un bisogno intrinseco di "aggiustare" un cattivo ragazzo, e nel caso di Joe Goldberg c'è molto male a cui porre rimedio. Il volto del protagonista - nonché regista della quarta stagione - Penn Badgley vorrebbe guarire Joe dall'interno:

"Davvero, a questo punto - e penso di essere stato chiaro su quanto detesto tutte le sue azioni - in quel contesto, proverei davvero ad amarlo. Perché la verità è che non ha mai ricevuto amore. Data la mia relazione con lui, proverei ad amarlo. Non sto dicendo che se lo meriti, e non sto dicendo che qualcun altro dovrebbe farlo. Sto dicendo che proverei ad amarlo. Ne ha bisogno. Ha bisogno di amore. Lo abbraccerei".

Trailer e data di uscita

Di seguito il trailer ufficiale pubblicato sui canali social di Netflix.

La quarta stagione di You è stata divisa in due parti: la prima verrà rilasciata su Netflix il 9 febbraio, mentre la seconda debutterà sulla piattaforma di streaming esattamente un mese dopo, il 9 marzo. Netflix non ha rivelato da quanti episodi sarà composto il prossimo capitolo, ma è probabile che saranno 10 - come i precedenti.