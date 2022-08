Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Si avvicina la quarta stagione della popolare serie TV You, con protagonista Penn Badgley.

Il cast infatti ha annunciato la fine delle riprese dei nuovi episodi, iniziate il 22 marzo, condividendo la rituale foto di gruppo nell'ultima giornata sul set.

Basato sull'omonimo romanzo e sul suo seguito Hidden Bodies, scritti da Caroline Kepnes, lo show statunitense ha visto il suo debutto su Netflix nel 2018.

Nella terza stagione Joe (Badgley) e Love (Victoria Pedretti), sposati da poco e con un bambino, si trasferiscono nella soleggiata comunità di Madre Linda nella California del Nord, dove sono circondati da privilegiati imprenditori dell’high tech, mamme blogger moraliste e biohacker famosi su Instagram. Joe si impegna a fondo nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme la letale impulsività di Love. La relazione prende una piega inaspettata, con un finale decisamente sorprendente che porta Joe a cambiare di nuovo città. Nella sequenza conclusiva si vede a Parigi sulle tracce di Marienne (Tati Gabrielle).

La prossima stagione sarà ambientata a Londra, e vedrà quindi Joe alle prese con il nuovo ambiente dell'alta società inglese. Saranno presenti nel cast anche Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman ed Ed Speleers.

La saga di Joe non è stata concepita per concludersi con la terza stagione, infatti l’autrice dei romanzi era al lavoro sul terzo e quarto libro, già due anni fa. Per la casa editrice americana Random House, Kepnes ha scritto il terzo romanzo intitolato You Love Me, che non ha seguito la traiettoria della storia dello spettacolo, mentre è già confermato anche un quarto libro in cantiere.

Le prime tre stagioni di You sono disponibili in streaming su Netflix.