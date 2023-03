You 5 ci sarà! Netflix rinnova la Serie TV, ma sarà l'Ultima Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Netflix ha annunciato il rinnovo di You per una quinta stagione, che chiuderà l'inquietante narrazione della serie TV. Il gigante dello streaming ha ufficializzato la notizia tramite un comunicato stampa, fornendo i primi dettagli sull'ultimo lotto di episodi.

La showrunner Sera Gamble assumerà un ruolo ridotto come produttrice esecutiva, mentre si concentrerà su altri progetti. I produttori esecutivi Michael Foley e Justin W. Lo interverranno invece come co-showrunner:

"Lavorare con Greg e Sera su You è stato il momento clou della nostra carriera, e siamo incredibilmente onorati di essere stati incaricati del capitolo finale della storia di Joe Goldberg".

Anche i creatori della serie TV Greg Berlanti e Sarah Schechter sono intervenuti:

"Siamo così incredibilmente grati a Netflix e Sera e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo spettacolo sin dall'inizio. Sera è una scrittrice e partner brillante, e rimarrà una parte fondamentale della famiglia di You come produttrice esecutiva. Abbiamo intenzione di portarle ogni idea che possiamo dalla nostra azienda per gli anni a venire. Da quando i nostri amici di Alloy hanno condiviso il fantastico libro di Caroline Kepnes, l'abbiamo sempre concepito come un viaggio di cinque stagioni. Siamo quindi entusiasti di continuare la nostra relazione con Mike e Justin mentre prendono le redini come co-showrunner e si preparano a portare a casa Joe Goldberg".

Anche Sera Gamble ha rilasciato una dichiarazione:

"Mentre faccio un passo indietro rispetto allo showrunning quotidiano per concentrarmi su nuovi progetti, sono immensamente grata al co-creatore e genio a tutto tondo Greg Berlanti, Caroline Kepnes, i miei amici di Berlanti Productions e Alloy Entertainment, e i nostri solidi partner di Warner Bros e Netflix. Realizzare lo spettacolo insieme ai nostri sceneggiatori, produttori, registi, cast e troupe è stato un onore e incredibilmente divertente. Mi sento fortunata ad aver lavorato con un artista così dotato e premuroso come Penn Badgely. Sono orgogliosa di ciò che tutti abbiamo realizzato, e mi sento privilegiata di passare il testimone. Sono entusiasta di guardare e supportare il team di You mentre portano il viaggio di Joe Goldberg alla sua conclusione deliziosamente contorta".

Di seguito, il comunicato stampa di Netflix:

"Siete pronti per il finale? IL GRANDE SUCCESSO GLOBALE CHE CI HA PRESENTATO AL FAMOSO JOE GOLDBERG TORNERÀ PER UNA QUINTA E ULTIMA STAGIONE. Joe Goldberg avrà finalmente il suo giorno del giudizio? I fan dell'amato thriller sapranno presto di più sul destino di Joe quando You tornerà per la quinta e ultima stagione. I dettagli della stagione 5 saranno condivisi in un secondo momento. La showrunner Sera Gamble, che ha brillantemente guidato la serie attraverso quattro avvincenti stagioni che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo, sta passando il testimone mentre lavora ad altri progetti. Gamble continuerà a essere una produttrice esecutiva dello spettacolo. I produttori esecutivi Michael Foley e Justin W. Lo interverranno come co-showrunner. You è diventato un successo globale quando la prima stagione è stata presentata in anteprima su Netflix a dicembre 2018. La serie è ora alla sua quarta stagione, aumentando il suo pubblico nel corso delle sue prime tre stagioni con più ore di visualizzazione in 28 giorni per ogni stagione rispetto a quella precedente. La quarta stagione ha trascorso 5 settimane nella Top 10 globale e ha raggiunto la Top 10 in 90 Paesi".

Fonte: Comic Book