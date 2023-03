You: ecco Perché la 4ª Stagione è stata Divisa in Due Parti

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Sembra che Netflix stia prendendo l'abitudine di dividere le stagioni in più parti: dopo il quarto lotto di episodi di Stranger Things, anche il quarto di You ha avuto la stessa sorte.

Questa è chiaramente una strategia che il gigante dello streaming sta provando per i suoi spettacoli di più successo, ma anche il team creativo dietro la serie TV ha avuto voce in capitolo. Durante un podcast, la showrunner Sera Gamble ha infatti spiegato che Netflix ha chiesto al team se volesse dividere la stagione, e il loro stile di scrittura si adattava perfettamente all'idea:

"Certamente non ce l'hanno imposto. Ci hanno detto: 'Stavamo pensando alla vostra stagione, e sappiamo che avete questa struttura misteriosa. Pensate che funzionerebbe?'. Ed è successo così, la struttura si è divisa nettamente al centro della stagione, probabilmente perché io e Greg Berlanti abbiamo scritto molti cliffhanger di mezza stagione per la TV vecchia scuola. Non posso farci niente, ho bisogno di creare qualcosa di veramente grosso nel bel mezzo di una stagione".

Penn Badgley, volto del protagonista, ha affermato che la quarta stagione inizialmente non era stata pensata per essere divisa in due parti, ma che era d'accordo con il modo in cui tutto è andato a finire:

"Penso che sia solo la realtà economica di Netflix. E penso che abbia senso, in generale, rilasciare le cose a rate. Mi piace. Quando l'ho scoperto, ho pensato: 'Lasceremo passare un mese tra gli episodi cinque e sei? È un grande diversivo'. Perché, per me, non realizzi finché non vedi finalmente la gabbia".

Le quattro stagioni di You sono disponibili su Netflix.

Fonte: Comic Book