Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Di recente è stato annunciato che You si sarebbe concluso con la quinta stagione e, mentre non sono stati svelati dettagli in merito, durante il TUDUM tenutosi in Brasile l'interprete del protagonista Penn Badgley ha stuzzicato i fan sulle sorprese in arrivo nel capitolo finale: Joe Goldberg tornerà a New York, e sembra avrà a che fare con alcuni volti del passato.

Per quanto riguarda la produzione, la showrunner Sera Gamble assumerà un ruolo ridotto come produttrice esecutiva, mentre i produttori esecutivi Michael Foley e Justin W. Lo interverranno come co-showrunner:

"Lavorare con Greg e Sera a You è stato il momento clou della nostra carriera e siamo incredibilmente onorati di essere stati incaricati del capitolo finale della storia di Joe Goldberg".

Anche i creatori della serie TV Greg Berlanti e Sarah Schechter sono intervenuti:

"Siamo così incredibilmente grati a Netflix e Sera e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo spettacolo sin dall'inizio. Sera è una scrittrice e partner brillante, e rimarrà una parte fondamentale della famiglia di You come produttrice esecutiva. Abbiamo intenzione di portarle ogni idea che possiamo dalla nostra azienda per gli anni a venire. Da quando i nostri amici di Alloy hanno condiviso il fantastico libro di Caroline Kepnes, l'abbiamo sempre concepito come un viaggio di cinque stagioni. Siamo entusiasti di continuare la nostra relazione con Mike e Justin mentre prendono le redini come co-showrunner e si preparano a portare a casa Joe Goldberg".

Fonte: Comic Book