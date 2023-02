Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Se pensavate che la prima parte della quarta stagione di You fosse pazzesca, non siete assolutamente pronti per quello che accadrà nei prossimi episodi.

Il primo capitolo si è concluso con la rivelazione che il nuovo amico di Joe, Rhys (Ed Speleers), è il Killer Mangia Ricchi, il quale minaccia di attribuire tutti i suoi omicidi a Joe se non uccide Roald, l'amico odiosamente viscido di Kate. Non solo Joe non uccide Roald, ma giura di abbattere Rhys una volta per tutte - obiettivo reso ancora più complicato dalla decisione di Rhys di candidarsi a sindaco di Londra.

“Ora siamo in un diverso tipo di film, uno in cui sappiamo chi è l'assassino, quindi diventa ancora più incentrato sulla relazione tra Joe e l'assassino”, ha affermato la showrunner Sera Gamble. “Mi riferisco a questo come alla parte del film sull'amico serial killer della stagione. Non abbiamo mai visto Joe conversare con qualcuno che è - non so se possiamo dire che è sia peggio - altrettanto cattivo. E dirò che Rhys non soffre dello stesso livello di rimpianto e vergogna di Joe. Questo, per noi, è affascinante".

Anche Speleers sostiene questa idea, rivelando che l'oscurità di Rhys è uno dei motivi principali per cui ha scelto questo ruolo:

"Mettendo da parte il mio ego, volevo avere la possibilità di affrontare qualcosa di così complesso e oscuro. Sono affascinato dai personaggi che vivono in quella sfera. È stato un vero onore avere questa opportunità".

Per quanto riguarda la decisione di dividere la quarta stagione di You in due parti, Gamble afferma che l'idea è stata proposta da Netflix a lei e agli altri produttori esecutivi della serie TV:

"A quel punto eravamo a buon punto della stagione. Quindi, quando Netflix chi ha chiesto se volevamo dividerla in due, abbiamo pensato: ‘Oh, è costruita per questo’. Si scopre chi è l'assassino proprio alla fine del quinto episodio, mentre il resto della stagione è una storia completamente diversa sugli assassini. C'è un gigantesco incendio alla tenuta e la rivelazione dell'assassino alla fine dell'episodio 5: perché non avremmo dovuto dividere la stagione in due parti?".

La seconda parte della quarta stagione di You sarà disponibile su Netflix il 9 marzo.

Fonte: TVLine