Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

You ha mostrato una grande svolta degli eventi nella sua quarta stagione, svolta che ha colpito anche Penn Badgley. Molti fan non si aspettavano che il "nuovo amico" di Joe, Rhys, fosse il suo alter ego - ed è stato uno shock enorme per chiunque pensasse che il personaggio principale fosse finalmente riuscito a trovare un vero amico.

"Per Joe formare qualcosa di simile a una relazione d'amore - una relazione di attaccamento, una vera amicizia - con un uomo, è davvero stimolante. Una cosa simile c'era con Forty nella seconda stagione, ed era iconico per quel motivo - e anche perché James Scully è un grande attore, ed è stato un grande personaggio", ha affermato Badgley. "Lo preferisco così, perché l'unica cosa che non potrebbe fare con un altro amico è entrare nella sua psicosi nello stesso modo in cui siamo riusciti a farlo adesso. È stato uno dei momenti più divertenti che ho vissuto interpretando Joe. Se Rhys è essenzialmente l'incarnazione dei suoi pensieri, significa che non sta pensando così tanto. Quindi, significa che Joe deve parlare, piuttosto che pensare".

Fonte: Comic Book