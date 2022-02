Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Le informazioni sul casting per la quarta stagione di You sembrerebbero confermare che Joe Goldberg rimarrà a Parigi - dove si era trasferito nel finale del terzo capitolo.

Lukas Gage (The White Lotus) è stato scelto per il ruolo di Adam, il figlio più giovane di un ricco magnate della costa orientale. Definito un espatriato americano, Adam è “famoso per non essere riuscito a soddisfare gli standard della sua venerabile e fortunata famiglia. Imprenditore e giocatore d'azzardo, Adam è un organizzatore di feste caloroso e divertente, nonché un ragazzo con cui si fa amicizia facilmente. Ma sotto sotto, Adam nasconde una miniera di segreti e problemi di dipendenze. Deciso a mettersi alla prova, Adam sta affrontando grandi e rischiose situazioni", anticipa la descrizione del personaggio. “Ama la sua fidanzata ricca o la sta usando? Non c'è dubbio che stia manipolando i suoi amici; l'unica domanda è fino a che punto si spingerebbe".

Il finale della terza stagione di You ha visto Joe Goldberg dire addio a Madre Linda e buongiorno a Parigi, dove spera di iniziare un'altra nuova vita - questa volta con Marienne.

"Ogni stagione dello show è un posto nuovo, una nuova conversazione sull'amore con la a minuscola", ha detto in precedenza la showrunner Sera Gamble. “Sarei entusiasta di fare una stagione in Europa. Penso che sarebbe così divertente. Una delle domande che ci poniamo sempre in questo show è: 'In quale branco di idioti privilegiati vogliamo gettare Joe, dopo?'. E ci sono molte possibilità non sfruttate in tutto il mondo, se lasci i confini degli Stati Uniti”.

