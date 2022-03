Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 minuti fa

You celebra l'inizio delle riprese della quarta stagione con una nuova foto.

feeling YOU-4-ic. YOU Season 4 is now in production. pic.twitter.com/1wtUttZ2P9 — YOU (@YouNetflix) March 22, 2022

"Leggendo il romanzo di Caroline, io e Greg siamo stati immediatamente ossessionati da Joe Goldberg e dalla sua contorta visione del mondo", ha affermato la produttrice Sera Gamble quando è stata annunciata la stagione 4. "Ed è stato emozionante vedere Penn portare Joe a una vita inquietante ma avvincente. Siamo profondamente grati che Netflix abbia mostrato un supporto così immenso, e che le persone in tutto il mondo si siano divertite a guardare Joe che ha davvero sbagliato tutto negli ultimi 3 anni. L'intero team di You è entusiasta di esplorare nuove e oscure sfaccettature dell'amore nella quarta stagione".

Dopo il finale detta terza stagione, Tati Gabrielle ha parlato di ciò che vorrebbe vedere per il suo personaggio nel futuro di You, così come del suo potenziale futuro in altre stagioni dello show. In particolare, l'attrice ha dichiarato che vorrebbe che il suo personaggio capovolgesse la situazione su Joe, agendo invece per abbatterlo e avere un lieto fine in seguito. L'attrice ha anche spiegato come Marienne abbia già passato momenti infelici, e che vuole solo che sia felice:

"Mi piacerebbe davvero vederla sventare Joe. Da un lato, mi piacerebbe vederlo soffrire, e poi, dall'altro, mi piacerebbe vedere come potrebbe essere per Marienne avere una bella vita. Ha lottato per così tanto tempo. E sì, voglio che abbia un lieto fine".

Fonte: Comic Book