Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il colosso dello streaming Netflix conferma il rinnovo dell'apprezzata serie TV You, basata sul romanzo omonimo di Caroline Kepnes.

In anticipo rispetto al rilascio dei nuovi episodi della terza stagione, è stato infatti ufficializzato l'avvio della pre-produzione della quarta stagione. La serie TV, con protagonista l'attore e musicista Penn Badgley (Gossip Girl), trae ispirazione dal romanzo omonimo e dal suo seguito, intitolato Hidden Bodies.

Il team di produzione ha commentato con soddisfazione la conferma del rinnovo, esaltando anche la capacità di interpretazione del protagonista e sottolineando che la quarta stagione esplorerà gli aspetti più cupi del rapporti sentimentali.

Scritta e prodotta da Greg Berlanti (Doom Patrol) e Sera Gamble (Supernatural), la nuova stagione della serie TV si aprirà con Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti) felicemente sposati e impegnati nell’accudimento del loro figlio neonato. La coppia si è trasferita nel nord della California e vive in un quartiere abitato da famiglie benestanti. Joe è intenzionato a lasciarsi la sua vecchia vita alle spalle per dedicarsi completamente al suo nuovo ruolo di marito e di padre, ma teme che l’impulsività di Love possa rivelarsi letale per la loro ritrovata serenità.

La terza stagione vedrà il cast tornare al completo con i personaggi principali affiancati da: Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold e Tati Gabrielle.

I nuovi episodi di You saranno rilasciati il 15 ottobre sulla piattaforma Netflix. Per tutte le informazioni sulla nuova stagione vi invitiamo a leggere la nostra Guida!

Fonte: Comic Book