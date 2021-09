Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La terza stagione del thriller di successo targato Netflix sta per tornare, e potremmo pensare che Joe Goldberg si sia ormai lasciato alle spalle le sue tendenze omicide, ora che è il padre del piccolo Henry. Siamo sicuri, però, che ciò non durerà molto a lungo, soprattutto perché sua moglie Love è altrettanto - se non di più - instabile.

Il secondo capitolo di You si è concluso con la coppia che ha iniziato una nuova vita in quello che Joe definisce un "sobborgo senz'anima", ma le cose prendono subito una piega oscura. Il protagonista inizia a spiare la vicina, e questo vuol dire solo una cosa: rivedremo molto presto il berretto da stalker.

Ah, che bella la vita di periferia.

Ecco cosa possiamo aspettarci dal prossimo lotto di episodi.

Trama e anticipazioni

Prima di parlare della trama della prossima stagione, dove eravamo rimasti? La seconda stagione di You ha trovato Joe Goldberg trapiantato nella West Coast, pronto a ricominciare da capo nella città che ritiene essere l'Inferno sulla Terra: Los Angeles. Cambia il suo nome in Will, trova lavoro in un negozio di alimentari vegano/libreria, fa amicizia con la vicina di casa giornalista e la sua audace sorella, e sembra aver abbandonato le sue pratiche omicide. Finché non incontra Love.

Alla fine della stagione Joe ammette finalmente i suoi difetti e si chiude nella sua gabbia di vetro. Love prende in mano la situazione e uccide Candace e Delilah, per poi vedere morire suo fratello Forty, ucciso da un poliziotto che indaga sulla famiglia Quinn.

Love rivela inoltre la sua gravidanza a Joe, il quale si sente intrappolato nella fantasia da favola che, in fin dei conti, ha sempre sognato.

Pare quindi che Joe abbia incontrato la sua anima gemella, e la terza stagione sembra vedere la coppia omicida venire a patti con questa rivelazione. Lo spettacolo potrebbe suggerire che Joe e Love cercheranno di diventare una famiglia felice, ma - grazie al trailer - sappiamo che non sarà proprio così.

Quando la produzione dei nuovi episodi si è conclusa lo scorso aprile, il creatore dello show Sera Gamble ha rivelato che il prossimo capitolo è "fottutamente folle, e le interpretazioni sono follemente buone", mentre lo showrunner Patrick Gamble ha dichiarato:

"La posta in gioco è piuttosto alta. Ci sono così tante domande sulla madre di Love, su ciò che sa realmente sui suoi figli. Abbiamo scritto quel finale sperando di avere l'opportunità di raccontare più storie, perché siamo davvero entusiasti degli input dati".

Gamble ha lasciato intendere che la terza stagione potrebbe vedere una trama ancora più emozionante:

"Abbiamo un'idea per la terza stagione che è così eccitante che chi fa parte della writer's room ne parla tutti i giorni”.

Sia la prima che la seconda stagione sono basate sui romanzi di Caroline Kepnes, e il terzo capitolo è stato ora pubblicato. Secondo la descrizione del libro, Joe è pronto per iniziare una famiglia "anche se la cosa lo uccide". Lascia la città per un'"accogliente isola nel nord-ovest del Pacifico" e incontra un nuovo interesse amoroso nonché potenziale vittima: la bibliotecaria Mary Kay DiMarco.

“Joe non si intrometterà, non la ossessionerà. La conquisterà alla vecchia maniera...fornendo una spalla su cui piangere, una mano amica. Col tempo entrambi guariranno le loro ferite e cominceranno il loro lieto fine in questa città addormentata", anticipa il libro. “Il problema è che Mary Kaye ha già una vita. È una madre. È un'amica. È... impegnata. Il vero amore può trionfare solo se entrambe le persone sono disposte a farla diventare una cosa reale. Joe è pronto. E si spera che, con il suo incoraggiamento e il suo eterno sostegno, Mary Kaye farà la cosa giusta e sarà disponibile".

Tuttavia, Kepnes ha offerto a Netflix una prima bozza del libro e afferma che, mentre ci saranno somiglianze tra il romanzo e la sceneggiatura, ci saranno sicuramente anche delle differenze:

"Vedrete Joe vivere in un posto simile a quello in cui viveva nel libro, ma nel momento in cui Love nello show è diventata un killer, le cose cambieranno".

Su ciò che ha immaginato per la terza storia e per Joe, ha detto:

"Volevo davvero che incontrasse una donna che un po' più stabile, rispetto alle donne del suo passato. Quindi, fin dall'inizio, sapevo che quest'uomo non avrebbe avuto la famiglia dei sogni che pensa di ottenere alla fine di Hidden Bodies...Volevo metterlo in un luogo in cui ha questo idealismo sulla vita di provincia, meno sui social media e più sulla vita reale".

Sera Gamble ha inoltre dichiarato che la terza stagione presenterà trame individuali per Love:

"L'intenzione è di costruirla - di costruire il suo punto di vista, i suoi desideri, i suoi problemi - in un modo che la faccia sentire pienamente realizzata come il suo travagliato partner romantico".

Joe è ora un giovane padre goloso che vive in un immaginario sobborgo della Bay Area popolato da miliardari, no-vax e mamme blogger. La sua nuova moglie, Love Quinn, è disposta a uccidere per amore quanto Joe, ma le sue tendenze violente rimangono insoddisfatte.

Cast

Nel prossimo lotto di episodi rivedremo, ovviamente, Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg e Victoria Pedretti nel ruolo della fidanzata Love Quinn.

Due personaggi che hanno avuto piccoli ruoli ma di grande impatto nella scorsa stagione torneranno con ruoli più importanti: la nuova vicina di casa di Joe, Natalie, interpretata dalla star di The Vampire Diaries Michelle McManus, e la madre di Love, Dottie, interpretata da Saffron Burrows.

Ci saranno anche diversi nuovi personaggi, tra cui Travis Van Winkle e Shalita Grant come Sherry, una famosa "momfluencer" ossessionata dai social media.

Scott Speedman interpreterà un CEO di successo che lotta per essere emotivamente aperto con la sua famiglia.

Tati Gabrielle, dopo aver recitato in Chilling Adventures of Sabrina, è pronta a interpretare la bibliotecaria Marienne, una donna che tenta di superare le sue lotte personali e costruirsi una vita migliore.

Vedremo anche Scott Michael Foster nei panni di Ryan, un giornalista televisivo nonché padre single con una storia di dipendenza. Ryan ha dei segreti, un comportamento controllato e calcolatore che riserva a coloro che gli sono più vicini e a chiunque si metta sulla sua strada.

Oltre alle star già confermate, potrebbero tornare anche il vero Will Bettelheim (Robin Lord Taylor) - di cui Joe ha rubato l'identità, Lucy (Marielle Scott), Sunrise (Melanie Field) e Gabe (Charlie Barnett) - gli amici di Love - ed Ellie Alves (Jenna Ortega).

A proposito del suo personaggio, Ortega ha affermato:

"Non credo che la sua trama abbia fatto completamente il suo corso, e lo dico perché gli scrittori sono stati brillanti nell'aver lasciato aperte così tante possibilità per future trame. Tornerei volentieri. Ho passato un periodo così incredibile sul set che se volessero riavermi, sarei più che felice di tirare ancora qualche frecciatina a Joe".

Alcune teorie

Come ogni programma televisivo con un'appassionata fanbase, ci sono un sacco di teorie dei fan su cosa potrebbe accadere nella terza stagione di You, alcune più plausibili di altre.

Ci sono state molte speculazioni sul nascituro di Love, in particolare su chi sia il vero padre. Certo, potrebbe essere Joe, ma dato che la serie ha un talento incredibile per i colpi di scena scioccanti, gli spettatori stanno già immaginando diverse alternative.

Alcuni pensano che il padre potrebbe essere Milo - in particolare perché i contraccettivi che Love afferma di aver usato con lui non sono sempre efficaci - mentre una teoria più elaborata suggerisce che il bambino potrebbe essere il risultato di un'inseminazione artificiale tramite un donatore di sperma.

Sono in molti a pensare che Love potrebbe davvero essere quello che batte Joe in fatto di pazzia, nel suo gioco contorto, e alcuni fan pensano che abbia segretamente ucciso anche il suo defunto marito. Ricordate il "misterioso disturbo sconosciuto"?

Il trailer e la data di uscita

La terza stagione di You sarà rilasciata su Netflix il 15 ottobre.