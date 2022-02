Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Tati Gabrielle ha rivelato cosa immagina per il suo personaggio Marienne se dovesse apparire nella prossima stagione di You.

Durante la serie, come sappiamo, il protagonista Joe Goldberg si trasferisce in varie ambientazioni che introducono un sempre nuovo interesse amoroso e un cast inedito di personaggi secondari, l'ultimo dei quali è Marienne, una bibliotecaria locale.

In un'intervista, Tati Gabrielle ha parlato di ciò che vorrebbe vedere per il suo personaggio nel futuro di You, così come del suo potenziale futuro in altre stagioni dello show. In particolare, l'attrice ha dichiarato che avrebbe voluto che il suo personaggio capovolgesse la situazione su Joe, agendo invece per abbatterlo e avere un lieto fine in seguito. L'attrice ha anche spiegato come Marienne abbia già passato momenti infelici, e che vuole solo che sia felice:

"Mi piacerebbe davvero vederla sventare Joe. Da un lato, mi piacerebbe vederlo soffrire, e poi, dall'altro, mi piacerebbe vedere come potrebbe essere per Marienne avere una bella vita. Ha lottato per così tanto tempo. E sì, voglio che abbia un lieto fine".

Sebbene la prospettiva di Gabrielle per il suo personaggio sia fiduciosa, i precedenti interessi amorosi di Joe non hanno avuto un destino così felice: Guinevere Beck è stata uccisa dallo stesso Joe, e anche Love Quinn ha condiviso un destino simile - ma in un modo molto più brutale.

Con le speranze dell'attrice, un finale diverso per uno degli interessi amorosi di Joe potrebbe essere all'orizzonte e un lieto fine è ancora più possibile. Dopo il triste finale per le precedenti fidanzate, la stagione 4 di You potrebbe voler cambiare formula per evitare di diventare prevedibili, offrendo ancora più speranze per un lieto fine di Marienne.

Per quanto riguarda se Tati Gabrielle tornerà o meno per la nuova stagione di You, non ci sono ancora notizie certe, ma l'idea di far cadere Joe Goldberg una volta per tutte è allettante e, se qualcuno potesse farlo, sarebbe solo Marienne.

Fonte: Screen Rant