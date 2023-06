Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La psiche e il comportamento umano sono argomenti che da sempre affascinano, motivo per cui in molti sono attratti dai thriller psicologici. Esplorano spesso temi di paura, paranoia e manipolazione mentale, lasciando il pubblico a mettere in discussione le proprie percezioni della realtà. Spettacoli come Mindhunter, che esamina la mente dei serial killer attraverso interviste con agenti dell'FBI, e il pluripremiato Black Mirror, che approfondisce gli effetti oscuri e inquietanti della tecnologia sulla società, combinano abilmente elementi di fantascienza, dramma e horror per creare un'atmosfera di suspense intensa, esplorando le complessità del comportamento e della psiche umana.

Ad ampliare questo elenco ci pensa Apple TV+, che presto presenterà un nuovo thriller psicologico: The Crowded Room, creato dal premio Oscar Akiva Goldsman (A Beautiful Mind). La serie limitata è attesa da numerosi fan ansiosi non solo di vedere il loro amato Spider-Man in un ruolo unico, ma anche di approfondire il mistero dietro lo sconvolgente crimine che costituisce il nucleo dello spettacolo - ispirato a una storia vera e basato sul romanzo The Minds of Billy Milligan.

Il materiale originale

The Minds of Billy Milligan (in Italia conosciuto col titolo Una Stanza Piena di Gente), scritto da Daniel Keyes nel 1981, racconta la biografia di Billy Milligan, un criminale americano affetto da disturbo di personalità multipla, con 24 personalità conviventi. Nel 1977 fu accusato di aver rapito, violentato e derubato tre studentesse universitarie, ma fu assolto per infermità mentale.

Il libro racconta dettagliatamente l'arresto e il processo di Milligan, il suo cambiamento di comportamento durante gli interrogatori e la scoperta della sua malattia mentale. Dopo vari tentativi di suicidio e un tentativo di rinunciare alla difesa, gli viene diagnosticata la personalità multipla. I suoi avvocati, dopo aver confermato la diagnosi, si sforzano di difenderlo, nonostante la sua fragile condizione mentale.

Il verdetto finale lo dichiara non colpevole per infermità mentale. Dopo il processo, Milligan viene trasferito in un ospedale psichiatrico dove si sforzano di aiutarlo a "fondere" le sue personalità. Nonostante la pressione mediatica causi una nuova dissociazione delle sue personalità, emergono altre 14 identità, tra cui "il Maestro" - la somma di tutte le personalità, il vero Billy Milligan. Con la sua emersione, si svela la vera storia di Milligan, rendendo possibile la stesura di questo libro.

Il Milligan nella vita reale è stata la prima persona ad essere mai assolta da un crimine a causa di un disturbo di personalità multipla (ora noto come disturbo dissociativo dell'identità). Nel 1977, una lunga valutazione psichiatrica stabilì che Milligan aveva 24 personalità alternative: per questo venne ritenuto non colpevole dei suoi crimini di rapina, rapimento e stupro.

Trama

The Crowded Room esplorerà temi simili al romanzo, ma differisce nel modo in cui racconta la storia di Danny Sullivan - la cui vita viene esplorata attraverso una serie di interviste con Rya Goodwin. Mentre Danny condivide la storia della sua vita con Rya e il pubblico, svela lentamente i misteriosi eventi che lo hanno portato al fatidico incidente. A ogni rivelazione la storia assume un tono sempre più teso ed emotivo, mentre Danny affronta il suo passato e gli eventi che lo hanno portato a questo punto. Attraverso il suo esame retrospettivo della sua vita, Danny inizia a fare i conti con i momenti cruciali che lo hanno definito e alla fine lo porta a scoprire una rivelazione che gli cambierà la vita.

La serie promette di essere un'esplorazione profondamente avvincente dell'esperienza umana, approfondendo i temi del trauma, della redenzione e della scoperta di sé. Mentre Danny condivide la sua storia, gli spettatori saranno trascinati in un mondo di intrighi e suspense, mentre guarderanno il suo passato svolgersi davanti ai loro occhi.

Secondo la sinossi ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "Un thriller psicologico ambientato a Manhattan nell'estate del 1979, quando un giovane viene arrestato per un crimine agghiacciante e un'improbabile investigatrice deve risolvere il mistero che c'è dietro".

Cast e personaggi

Lo spettacolo sarà interpretato da:

Tom Holland - Danny Sullivan;

- Danny Sullivan; Zachary Golinger - versione più giovane di Danny Sullivan;

- versione più giovane di Danny Sullivan; Amanda Seyfried - Rya Goodwin;

- Rya Goodwin; Emmy Rossum - Candy Sullivan, la madre di Danny;

- Candy Sullivan, la madre di Danny; Will Chase - Marlin Reid;

- Marlin Reid; Sasha Lane - Ariana, l'amica più cara di Danny;

- Ariana, l'amica più cara di Danny; Christopher Abbott - Stan Camisa, un veterano di guerra e avvocato di Danny che sta ancora affrontando il trauma delle esperienze della sua vita;

- Stan Camisa, un veterano di guerra e avvocato di Danny che sta ancora affrontando il trauma delle esperienze della sua vita; Emma Laird - Isabel, una compagna di liceo di Danny che vede il suo potenziale e le sue capacità più acute di altri;

- Isabel, una compagna di liceo di Danny che vede il suo potenziale e le sue capacità più acute di altri; Jason Isaacs - Jack Lamb, un amico del padre biologico di Danny e datore di lavoro di Yitzak;

- Jack Lamb, un amico del padre biologico di Danny e datore di lavoro di Yitzak; Lior Raz - Yitzak Safdie, il padrone di casa di Danny, che diventa una figura importante nella sua vita;

- Yitzak Safdie, il padrone di casa di Danny, che diventa una figura importante nella sua vita; Thomas Sadoski - Matty Dunn;

- Matty Dunn; Sam Vartholomeos - Mike;

- Mike; Levon Hawke - Jonny;

- Jonny; Laila Robins - Susie;

- Susie; Henry Eikenberry - Doug;

- Doug; Henry Zaga - Philip.

Produzione

Il progetto era inizialmente in fase di sviluppo come film, e all'inizio del 2015 è stato annunciato che Leonardo DiCaprio avrebbe prodotto e interpretato il ruolo principale.

Ad aprile 2021 Holland è stato scelto per il ruolo principale della prima stagione; inizialmente creduto essere Billy Milligan e poi confermato come Danny Sullivan (ancora vagamente basato su Milligan). A febbraio 2022 sono stati aggiunti al cast Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Will Chase, Sasha Lane, Christopher Abbott ed Emma Laird, mentre Jason Isaacs e Lior Raz si sono uniti a maggio dello stesso anno.

Le riprese sono iniziate il 31 marzo e si sono concluse il 28 settembre 2022 a New York.

Durante un'intervista Holland ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova sfida lavorativa:

“Tornerò per girare un programma TV per Apple, di cui sono davvero entusiasta. È un ruolo molto, molto impegnativo...Scritta dal fantastico Akiva Goldsman, penso che la sceneggiatura sia una delle migliori che abbia mai letto, quindi sono davvero, davvero entusiasta di farlo".

Episodi e data di uscita

The Crowded Room sarà composta da 10 episodi che debutteranno su Apple TV+ a partire dal 9 giugno, con un nuovo episodio ogni venerdì.

Episodio 1x01: 9 giugno ;

; Episodio 1x02: 9 giugno ;

; Episodio 1x03: 9 giugno ;

; Episodio 1x04: 16 giugno ;

; Episodio 1x05: 23 giugno ;

; Episodio 1x06: 30 giugno ;

; Episodio 1x07: 07 giugno ;

; Episodio 1x08: 14 giugno ;

; Episodio 1x09: 21 giugno ;

; Episodio 1x10: 28 giugno.

Trailer

Di seguito, le anteprime rilasciate dai canali ufficiali di Apple TV+.