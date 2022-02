Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Emmy Rossum (Shameless) è stata scelta per interpretare la madre di Tom Holland nella prossima serie di Apple TV+The Crowded Room. Se state pensando che questa sia una strana mossa di casting, e che l'attrice non sia abbastanza grande per essere il genitore del volto di Spider-Man, beh, avete ragione. Nella vita reale, infatti, l'attrice di 35 ha solo 10 anni in più di Holland.

The Crowded Room sarà composta da 10 episodi, e sarà vagamente basata su The Minds of Billy Milligan, la biografia di Daniel Keyes.

Holland interpreterà Danny Sullivan, una versione romanzata di Milligan che, alla fine degli anni '70, divenne la prima persona in assoluto assolta da un crimine a causa di una diagnosi di disturbo dissociativo dell'identità, noto a quel tempo come disturbo di personalità multipla.

Rossum è stata assunta per recitare al fianco di Holland nei panni di Candy, la madre di Danny. Amanda Seyfried, da poco scelta per il ruolo di Rya, interpreterà una psicologa clinica che si trova di fronte al caso più difficile della sua carriera.

The Crowded Room non ha ancora una data di debutto ufficiale.

Fonte: Winter is Coming