Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Lior Raz (Hit & Run, Fauda) e Jason Isaacs (Good Sam, Star Trek: Discovery, Harry Potter) sono stati scelti per recitare al fianco di Tom Holland in The Crowded Room, la serie antologica di Apple TV+ a cui lavorerà Akiva Goldsman (A Beautiful Mind). Oltre a Holland, sono stati confermati nel cast Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Christopher Abbot ed Emma Laird.

La serie antologica nasce da un'idea di Akiva Goldsman ed esplora le storie di persone che hanno vissuto e affrontato malattie mentali; sarà composta da 10 episodi e sarà vagamente basata su The Minds of Billy Milligan, la biografia di Daniel Keyes. Holland interpreterà Danny Sullivan, una versione romanzata di Milligan che, alla fine degli anni '70, divenne la prima persona in assoluto assolta da un crimine a causa di una diagnosi di disturbo dissociativo dell'identità, noto a quel tempo come disturbo di personalità multipla.

Isaacs interpreta Jack Lamb, un amico del padre biologico di Danny e datore di lavoro di Yitzhak, mentre Raz interpreta Yitzhak, il padrone di casa di Danny, che diventa una figura importante nella sua vita.

Il Milligan nella vita reale è stata la prima persona ad essere mai assolta da un crimine a causa di un disturbo di personalità multipla (ora noto come disturbo dissociativo dell'identità). Nel 1977, una lunga valutazione psichiatrica stabilì che Milligan aveva 24 personalità alternative: per questo venne ritenuto non colpevole dei suoi crimini di rapina, rapimento e stupro.

The Crowded Room non ha ancora una data di uscita ufficiale. Con le riprese iniziate da poco, è probabile che la serie TV arrivi sulla piattaforma tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

Fonte: Deadline